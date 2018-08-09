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«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня поддержки внешней политики Путина

В России за два года стало заметно меньше тех, кто поддерживает внешнеполитический курс президента Владимира Путина. В 2016 г. таких было 22% россиян, сейчас - 16%. Это следует из социологического опроса «Левада-центра», на который ссылается РБК. С 19 по 25 июля социологи выясняли, чем Путин нравится и не нравится респондентам. Они опросили 1600 человек от 18 лет в 136 населенных пунктах в 52 регионах. Опрошенные могли выбрать один или несколько вариантов ответов.

Больше всего респондентам нравится в Путине то, что он – «опытный политик». Так думают 49%, тогда как в марте 2016 г. этот подход разделяли 33%. Энергичного и решительного политика в Путине видят 31% против 30% ранее, в его дальновидности убеждены 22% против 21%.

Однако число респондентов, убежденных в том, что Путин заботится о государственных интересах, с 2016 г. сократилось на 8%: так думают 17% против 25%. Настоящего лидера, способного повести за собой людей, в Путине узнают 17%, тогда как в 2016 г. так думали на 3% опрошенных больше.

Некоторым респондентам не нравится в Путине то, что он «связан с крупным капиталом». Так думают 17% опрошенных, с 2016 г. этот показатель не изменился, а в марте 2015 г. это раздражало 21% опрошенных. В том, что президенту чужды интересы народа, убеждены 16% опрошенных - это на 5% больше, чем в 2016 г. Связь Путина с коррумпированными политиками прослеживают 14% опрошенных против 17% ранее.

В начале августа социологи «Левада-центра» зафиксировали рост протестных настроений на фоне пенсионной реформы. Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог.

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