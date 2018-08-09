Политика

Новости

СМИ узнали об отказе США бороться с хакерами вместе с Россией

США отказались от идеи сотрудничать с Россией для предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники со стороны России и из США.

Издание напоминает, что российская сторона предложила США такое сотрудничество во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По словам собеседников издания, инициативу российские и американские чиновники обсуждали при подготовке к саммиту Путина и Трампа. Соответствующее положение было включено в проект совместного заявления двух стран, который подготовила Москва.

В документе, в частности, предлагалось «направить работу ответственных российских и американских государственных органов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры» двух стран.

«Критической инфраструктурой» называют объекты и сферы, от чьей работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей. К ним относят, в частности, электростанции и АЭС, системы водоснабжения и управления транспортом, больницы, финансовый сектор и другие объекты.

10 главных кибератак в истории человечества