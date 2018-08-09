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Госдепартамент США уточнил данные о санкциях против «Аэрофлота»

США не намерены вводить прямых санкций против национального перевозчика России - компании «Аэрофлот», сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

По его словам, новые антироссийские санкции, вводимые в связи с «делом Скрипалей», относятся прежде всего к статьям экспорта в интересах российских госкомпаний, затрагивающим национальную безопасность, таким как нефтегазовое оборудование, специализированная электроника и сенсоры. «Принимая во внимание, что "Аэрофлот" - российская авиакомпания с госучастием, санкции могут воспрепятствовать экспортным поставкам для нее. Но это не прямые санкции против «Аэрофлота», - сообщил представитель госдепартамента.

Накануне, после объявления госдепартаментом США новых санкций в отношении России, американские СМИ сообщили, что во втором пакете мер речь может идти о полном прекращении полетов «Аэрофлота» в США, что может лишить компанию до 5% выручки. Акции авиаперевозчика после открытия торгов в четверг на Московской бирже в моменте дешевели на 12,2%, затем котировки скорректировались к уровню 103 руб. за акцию (-8%). После нового заявления госдепартамента котировки «Аэрофлота» всего на 1,5% ниже уровня вчерашнего закрытия.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока ни о каких запретах речь не идет. «Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали», - сказал он.