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В Белоруссии освободили обвиняемых в незаконном доступе к «БелТА» журналистов

В Белоруссии освободили журналистов, которые ранее были задержаны за незаконный доступ к информационной ленте государственного агентства «БелТА». Они признались в инкриминируемых им деяниях. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) страны.

«Добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», - отмечается в сообщении.

В свою очередь действия ранее задержанного главного редактора портала TUT.by Марины Золотовой были квалифицированы по статье «бездействие должностного лица». Она призналась, что на протяжении большого количества времени с ее ведома сотрудники издания незаконно использовали «реквизиты доступа к платной подписке "БелТА", утверждают в Следственном комитете. «Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Во вторник, 7 августа, сотрудники СК провели обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, «БелаПАН», газеты «Наука». На 72 часа были задержаны Золотова, выпускающий редактор TUT.by Анна Калтыгина и журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Позже на допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, сообщало интернет-издание Reformation. Также был допрошен выпускающий редактор «БелаПАН» Андрей Середа.

Уголовное дело ранее было возбуждено на основании заявления «БелТА», которое выявило сбои при доступе к собственной платной подписке. По информации следствия, в 2017–2018 гг. было совершено более 15 000 незаконных подключений к информленте «БелТА».