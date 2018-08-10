Генпрокуратура отчиталась об отставках коррумпированных чиновников
В первом полугодии 2018 г. из-за нарушения антикоррупционных норм в России было уволено 477 чиновников в связи с утратой доверия. За аналогичный период прошлого года своих постов из-за коррупционной составляющей лишились 377 должностных лиц. Об этом сообщила Генпрокуратура в отчете о результатах работы по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности было привлечено около 30 700 должностных лиц.
Генпрокуратура обращает внимание на снижение выявленных нарушений в ходе проверок в федеральных и местных органах власти со 161 100 до 139 500 в первой половине 2018 г. Это связывается с проведенной ранее работой прокурорского реагирования.
Большинство нарушений касаются неисполнения государственными и муниципальными служащими обязанностей, отказы от выявления конфликта интересов и несоблюдение требований закона о контроле за расходами. Также коррупционные нарушения допускаются при госзакупках, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом.