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Генпрокуратура отчиталась об отставках коррумпированных чиновников

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В первом полугодии 2018 г. из-за нарушения антикоррупционных норм в России было уволено 477 чиновников в связи с утратой доверия. За аналогичный период прошлого года своих постов из-за коррупционной составляющей лишились 377 должностных лиц. Об этом сообщила Генпрокуратура в отчете о результатах работы по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности было привлечено около 30 700 должностных лиц.

Генпрокуратура обращает внимание на снижение выявленных нарушений в ходе проверок в федеральных и местных органах власти со 161 100 до 139 500 в первой половине 2018 г. Это связывается с проведенной ранее работой прокурорского реагирования.

Большинство нарушений касаются неисполнения государственными и муниципальными служащими обязанностей, отказы от выявления конфликта интересов и несоблюдение требований закона о контроле за расходами. Также коррупционные нарушения допускаются при госзакупках, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом.

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Экономика
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Медведев расценил усиление санкций США как объявление экономической войны

Ведомости
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Усиление санкций США по отношению к России можно расценивать как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», - приводит РИА Новости его заявление на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Премьер отметил, что это «необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать». Что имелось в виду под «иными методами», он не уточнил.

Медведев признал, что действующие санкции сказываются на российской экономике. «Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это — ограничение нашей экономической мощи», - сказал он. Премьер напомнил, что санкции против нашей страны вводились и ранее, «в последние 100 лет» она «существовала в условиях постоянного санкционного давления». Он уверен, что это делалось для того «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Ранее Госдепартамент США объявил о введении новых санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ориентировочно они могут вступить в силу 22 августа. Москва отрицает обвинения в свой адрес.

Первый этап санкций предполагает ограничения на экспорт в Россию и проведение финансовых операций. Под запрет попадут поставки в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

На втором этапе, который наступит через три месяца, можно ожидать снижения уровня дипломатических отношений и запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

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Политика
Новости

Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследования о применении «Новичка»

Ведомости
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Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери об отравлениях нервно-перелитическим веществом «Новичок» стоило полиции графства Уилтшир 10 млн фунтов стерлингов ($12,8 млн), сообщает Guardian. В нем были задействованы представители 40 различных ведомств. Расходы на привлечение офицеров из других подразделений превысили 7 млн фунтов. В них не включены затраты на привлечение к расследованию лондонской полиции. Еще 1,3 млн фунтов пришлось на сверхурочные, которые были выплачены полицейским графства Уилтшир. Транспортные расходы, в том числе замена ряда транспортных средств, составили 347 000 фунтов.

Полиция Уилтшира рассчитывает, что эти расходы ей будут компенсированы британским правительством. Частично это уже произошло. «Правительство взяло на себя расходы в 4,1 млн фунтов, связанные с нападением на Юлию и Сергея Скрипаля. Я ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут полностью удовлетворены правительством», - заявил комиссар полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон.

В начале марта в Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» с подачи российских властей. Москва отрицает свою причастность и подчеркивает, что доказательства британская сторона до сих пор не обнародовал. В мае Скрипали были выписаны из больницы.

В начале июля с аналогичными симптомами в больницу доставили двух жителей Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес, спасти которую не удалось.

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Политика
Новости

Госдепартамент объяснил смысл санкций побуждением России к «лучшему поведению»

Ведомости
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США вводят санкции против России, чтобы изменить политику ее правительства и тем самым улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе регулярного брифинга.

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, и признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», - отметила Нойерт. Она подчеркнула, что и Россия и США являются крупными державами. Вашингтон вынужден общаться с правительствами других стран, «и санкции - это способ, которым мы можем попытаться поощрять лучшее поведение со стороны правительства», - заявила представитель Госдепартамента.

Ранее внешнеполитическое ведомство США анонсировало введение против России новых санкций, которые могут вступить в силу примерно 22 августа. Вашингтон считает Москву причастной к организации покушения на жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В ответ на объявление о готовящихся новых санкциях против России представитель МИДа Мариия Ззарова заявила, что разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив. В случае введения новых санкций, Москва пообещала Вашингтону зеркальный ответ.

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Бизнес
Новости

Лисин ответил анекдотом на «список Белоусова»

Ведомости
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Владелец НЛМК Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять у 14 горно-металлургических и химических компаний дополнительно более 500 млрд руб. на «майские указы».

Есть анекдот на эту тему, ответил Лисин: «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие - рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:

- Косой, меняешь?

- Меняю!

- Рубль на рубль двадцать?

- Да!

Обменялись, деньги настоящие.. Медведь не понимает:

- Косой, а в чем бизнес-то?

- Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.

- Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?

- Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»

Лисин считает, что методика расчета дополнительных изъятий на основе сравнения рентабельности по EBITDA в разных отраслях и приведения ее к единому знаменателю, по сути, поощряет неэффективность.

В приложении к письму Белоусова (есть у «Ведомостей») говорится, что «дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA в нефтегазовой отрасли» (22% в 2017 г.).

У НЛМК предлагается дополнительно изъять 20,89 млрд руб. Рентабельность предприятия указана как 26%.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

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Финансы
Новости

ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар финансовые инвестиции»

Ведомости
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ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», полностью вышел из капитала компании, следует из материалов центра раскрытия информации. Покупатель пакета, а также подробности сделки в материалах банка не раскрываются.

Одна из структур группы «Сафмар» - АО «Даглис» - 2 августа продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате доля «Сафмара» в капитале финансовой компании снизится с 54,8% до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США.

«Сафмар финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева и объединяет следующие активы: 100% АО «ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК" и 100% АО НПФ "Сафмар".

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Политика
Новости

Российские военные уничтожили в Сирии запущенный боевиками беспилотник

Ведомости
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Российские военнослужащие в Сирии уничтожили запущенный с подконтрольной боевикам территории беспилотник. Летательный аппарат был сбит на подлете к российской авиабазе Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков, передает «Интерфакс».

«9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», - уточнил он. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Материальный ущерб нанесен не был. Авиабаза функционирует в штатном режиме.

Ранее, 28 июля, боевики уже направляли беспилотник к базе Хмеймим. Он также был уничтожен. Сразу несколько беспилотников неизвестной принадлежности атаковали базу 22 июля. Позже представитель авиабазы рассказал об их ликвидации. До этого штатные ПВО сбивали группы дронов на удалении от базы 30 июня, 24 апреля и 21 мая.

Оборона российских авиабаз в Сирии (Хмеймим и Тартус) обеспечивается двумя системы ПВО С-400 «Триумф». Ближний доступ к базе контролируется зенитными комплексами «Панцирь-С».

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Политика
Новости

В Белоруссии освободили обвиняемых в незаконном доступе к «БелТА» журналистов

Ведомости
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В Белоруссии освободили журналистов, которые ранее были задержаны за незаконный доступ к информационной ленте государственного агентства «БелТА». Они признались в инкриминируемых им деяниях. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) страны.

«Добытые в ходе проведения следственных действий доказательства, показания самих подозреваемых сотрудников ИД "Белорусская наука", РИУ "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи", ЗАО "БелаПАН", ООО "Тут Бай Медиа" подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела», - отмечается в сообщении.

В свою очередь действия ранее задержанного главного редактора портала TUT.by Марины Золотовой были квалифицированы по статье «бездействие должностного лица». Она призналась, что на протяжении большого количества времени с ее ведома сотрудники издания незаконно использовали «реквизиты доступа к платной подписке "БелТА", утверждают в Следственном комитете. «Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Во вторник, 7 августа, сотрудники СК провели обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, «БелаПАН», газеты «Наука». На 72 часа были задержаны Золотова, выпускающий редактор TUT.by Анна Калтыгина и журналистка «БелаПАН» Татьяна Коровенкова. Позже на допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, сообщало интернет-издание Reformation. Также был допрошен выпускающий редактор «БелаПАН» Андрей Середа.

Уголовное дело ранее было возбуждено на основании заявления «БелТА», которое выявило сбои при доступе к собственной платной подписке. По информации следствия, в 2017–2018 гг. было совершено более 15 000 незаконных подключений к информленте «БелТА».

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Бизнес
Новости

IBM и Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы для отслеживания грузов

Ведомости
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Американский производитель программного обеспечения IBM и датская судоходная корпорация AP Moller Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы TradeLens для отслеживания грузов. Платформа позволит перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться в режиме реального времени информацией о транзакциях, но и пересылать друг другу финансовые документы, например такие, как счет-фактура. TradeLens позволит ускорить процесс доставки, говорится в пресс-релизе IBM.

Участниками платформы уже стали 94 компании и организации, в том числе более 20 портов и терминалов по всему миру, таможенные органы Сингапура, Нидерландов, Саудовской Аравии и Австралии, сообщает Forbes. Около 20% грузовых перевозок во всем мире приходится на долю судоходных компаний, отмечает журнал. 

«TradeLens использует преимущества blockchain как технологии, позволяющей обмениваться информацией», - пояснила главный менеджер IBM Blockchain Мария Вик. «Какая бы информация ни требовалась таможенникам и регулирующим органам для обеспечения эффективной и безопасной торговли, вся она доступна в режиме реального времени», - уточнила она.

TradeLens позволяет сразу нескольким торговым партнерам конфиденциально обмениваться информацией. Перед запуском платформа тестировалась в течение 12 месяцев. За это время ее участники провели более 154 млн операций.

Ранее IBM запустила схожий с отслеживанием грузовых перевозок проект - платформу TrustChain, которая позволяет узнать происхождение алмазов и золота, а также все операции с ними. Участниками блокчейн-платформы являются такие компании, как Berkshire Hathaway, Richemont, Helzberg Diamonds.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Стиль жизни
Новости

Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Ведомости
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На 61-м году жизни умер художественный руководитель московского театра «Практика» Дмитрий Брусникин, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу театра. Других подробностей не сообщается.

Брусникина в начале мая назначили исполняющим обязанности директора театра. Приказом Департамента культуры города Москвы с 7 августа он был переведен с должности директора на должность художественного руководителя театра. Директором театра был назначен Борис Михайлович Мездрич.

Брусникин - заслуженный артист России. В 1982 г. он окончил Школу-студию МХАТ. С 1993 г. Брусникин преподавал как мастер курса. В 2015 г. его выпуск «Мастерская Дмитрия Брусникина» Школы-студии МХАТ в полном составе приняли в Московский драматический театр «Человек». Тогда режиссер стал заместителем художественного руководителя этого театра. В прошлом году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе вошла в труппу театра «Практика».

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Технологии
Новости

Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9

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Samsung Electronics представила новую версию флагманского смартфона - Galaxy Note 9. Презентация проходила в нью-йоркском Barclays Center, передает Bloomberg. Компания ожидает, что смартфон составит конкуренцию устройствам линейки iPhone.

Новинка имеет 6,4-дюймовый экран - это самый большой дисплей из всех устройств, которые выходили в линейке Note. Минимальная стоимость смартфона - $999,99, максимальная - $1,249,99. Смартфон оснащен стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой и воспроизведением музыки. На задней панели устройства находится датчик считывания отпечатка пальца.

Объем встроенной памяти Galaxy Note 9 - 128 Гб, емкость аккумулятора - 4000 миллиампер-часов. Компания будет производить корпус смартфона в четырех цветах - голубом, фиолетовом, медном и черном.

На презентации Samsung Electronics также представила новые часы Galaxy Watch, которые конкурируют с аналогичным продуктом от Apple. Новая версия смарт-часов водостойкая и может подключаться к сети LTE.

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Политика
Новости

США создадут военно-космические силы для противодействия России и Китаю

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Вице-президент США Майк Пенс и министр обороны США Джеймс Мэттис сегодня в Пентагоне объявили о начале практического создания военно-космических сил США (US Space Force, ВКС). По словам Пенса, ВКС должны быть сформированы в 2020 г. - «время для этого пришло», передает NBC News.

«Как уже говорил президент Трамп, для США недостаточно просто присутствовать в космосе - мы должны там доминировать. И мы этого добьемся, - заявил Пенс. - История показывает, что достижение мира возможно только с помощью силы, и в космосе в ближайшие годы этой силой станут военно-космические силы США».

«Китай и Россия, наши стратегические соперники, открыто развивают военный космический потенциал с целью нейтрализации космического потенциала США в случае конфликта», - говорится в докладе Пентагона конгрессу об организационной структуре нового вида вооруженных сил. В частности, указывается на разработку в этих странах противоспутникового оружия и средств подавления спутниковых коммуникаций.

ВКС США будут создаваться по четырем направлениям, следует из документа. Сначала минобороны США сформирует Агентство космического развития на базе существующего ракетно-космического центра ВВС США. Помимо этого будут созданы силы космических операций с боевыми подразделениями, а также специализированные подразделения управления и логистики. Ассигнования на эти цели будут включены в бюджет США 2020 г. Наконец, создается командование ВКС под управлением адмирала ВМС или четырехзвездного генерала армии США.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать ВКС «как шестой вид вооруженных сил» страны. Трамп обосновал их необходимость «сохранением превосходства в космосе», а также противодействием России и Китаю. Еще в начале года Мэттис высказывался против ВКС. «Я против создания нового вида вооруженных сил и дополнительных организационных надстроек в то время, когда мы сосредоточены на повышении управляемости и интеграции в ходе комплексных военных операций», – писал министр в письме комитету по делам вооруженных сил.

В России в 2011-2015 гг. как отдельный род войск существовали Войска воздушно-космической обороны. В августе 2015 г. они были объединены с Военно-Воздушными силами в Воздушно-космические силы.

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