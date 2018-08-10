Политика

Новости

Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан

Лефортовский суд Москвы продлил до 14 ноября срок содержания под стражей бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже (ст. 276 УК), передает «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело содержит материалы, составляющие гостайну. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы.

Цуркан в суде не признала вины. «Она считает, что это дело направлено на смещение ее с занимаемой должности», – ранее говорил ее адвокат Дмитрий Цуприк.

Топ-менеджера арестовали 19 июня. Ей инкриминируется сбор и разглашение гостайны спецслужбам других стран, в том числе Румынии. После ареста полномочия Цуркан в качестве члена правления – руководителя блока трейдинга ПАО «Интер РАО» были досрочно прекращены.

Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По информации источника, в деле имеется несколько эпизодов. 20 июня румынский МИД подтвердил наличие у Цуркан гражданства Румынии. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса.

По информации одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки (СВР) вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.

Кто шпионил в пользу России