«Интер РАО» вывела из правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Карина Цуркан в Мосгорсуде Михаил Почуев / ТАСС

Компания «Интер РАО» вывела из состава правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан. «Досрочно прекратить полномочия члена правления – руководителя блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Цуркан Карины Валерьевны 28 июня 2018 г.», - говорится в материалах заседания совета директоров компании.

В четверг, 28 июня, Мосгорсуд признал законным арест Цуркан - она останется под стражей до 13 августа. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены, сама обвиняемая не делала заявлений. В отношении бывшего члена правления «Интер РАО» возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Если ее вина будет доказана, Цуркан грозит от 10 до 20 лет заключения.

Цуркан арестовали 19 июня. Ей вменяется сбор и передача информации, составляющей гостайну, спецслужбам восточноевропейских стран НАТО, в том числе Румынии. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что в деле несколько эпизодов.

РБК со ссылкой на источники писал, что один из эпизодов относится к передаче властям Румынии информации о схемах поставок электроэнергии в Донбасс. По информации издания, ФСБ вела разработку Цуркан более года, поводом для начальной проверки стали данные Службы внешней разведки (СВР). В ходе расследования оперативно-следственные действия проводились у замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко, писал «Интерфакс».

20 июня МИД Румынии подтвердил наличие у Цуркан румынского гражданства помимо гражданства России. Своей вины она не признает. Сейчас она содержится в СИЗО «Лефортово».