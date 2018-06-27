Матахаризация гибридной войны
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Дело Карины Цуркан, руководителя блока трейдинга «Интер РАО», последовало почти сразу за приговором Роману Сущенко, осужденному за шпионаж в пользу Украины, – оказывается, у нашей Нацгвардии, несмотря на то что вся ее деятельность видна как на ладони, есть секреты, весящие 12 лет лишения свободы.
Раз уж мы живем в осажденной крепости, то шпионов должно быть много и желательно, чтобы среди них попадались, как выразилось одно густо прокремлевское издание, «симпатичные и стройные брюнетки». Чтобы оборона крепости не превратилась в рутину, нужно в нее добавить немного специй и запаха женщины. Без матахаризации процесса доказать свою полезность начальству и отвлечь шпионской историей сосредоточенное на пенсионном возрасте население невозможно.
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