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Статья опубликована в № 4596 от 27.06.2018 под заголовком: Матахаризация гибридной войны

Матахаризация гибридной войны

Раз уж мы живем в осажденной крепости, то шпионов должно быть много и желательно — шпионок
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Андрей Колесников

Дело Карины Цуркан, руководителя блока трейдинга «Интер РАО», последовало почти сразу за приговором Роману Сущенко, осужденному за шпионаж в пользу Украины, – оказывается, у нашей Нацгвардии, несмотря на то что вся ее деятельность видна как на ладони, есть секреты, весящие 12 лет лишения свободы.

Раз уж мы живем в осажденной крепости, то шпионов должно быть много и желательно, чтобы среди них попадались, как выразилось одно густо прокремлевское издание, «симпатичные и стройные брюнетки». Чтобы оборона крепости не превратилась в рутину, нужно в нее добавить немного специй и запаха женщины. Без матахаризации процесса доказать свою полезность начальству и отвлечь шпионской историей сосредоточенное на пенсионном возрасте население невозможно.

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