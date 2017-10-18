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Дмитрий Некрасов
Аналитика
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Cтимулы: Иностранцы и госслужба

Иностранцы и государственная служба

Экономист Дмитрий Некрасов о пользе варягов из развитых стран с их культурой и технологиями

Международные исследования свидетельствуют о том, что опыт работы за рубежом повышает эффективность менеджеров. В ходе опроса топ-менеджеров 836 корпораций, проведенного Accenture в 2014 г., 43% респондентов заявили, что увеличение доли менеджеров с опытом работы за границей повышает прибыльность бизнеса «существенно», а 40% – «очень сильно». Транснациональные корпорации и НКО все чаще создают специальные программы по привлечению сотрудников-экспатов и международной ротации своих менеджеров. За последние 20 лет число таких «ротационных» компаний выросло с 40 000 до 100 000. EY, MetLife, Nestle, Honda и сотни других корпораций в своих стратегиях по управлению персоналом признали, что польза от обмена управленческими технологиями в результате программ межстранового обмена многократно превышает затраты на такие программы.

Государства, корпорации и НКО руководствуются схожими принципами управления и оценками эффективности. Логично предположить, что привлечение иностранцев на госслужбу и ротация чиновников между различными странами могли бы улучшить качество работы государственного аппарата. При этом, если в случае корпораций и НКО межстрановая ротация менеджеров нужна для развития более широкого взгляда на вещи и изучения новых практик, в случае замещения выходцами из развитых стран должностей в развивающихся странах возникают дополнительные положительные эффекты:

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