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Трамп поддержал решение байкеров о бойкоте Harley-Davidson

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение американских байкеров бойкотировать национального производителя мотоциклов Harley-Davidson. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Много собственников Harley-Davidson планируют бойкотировать компанию, в случае если она перенесет свое производство. Прекрасно! Много других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Действительно плохой шаг! В США вскоре будет ровное игровое поле или даже лучше», – написал Трамп после встречи с группой байкеров в своей резиденции в Бедминстере. На гольф-поле можно было насчитать около 180 портретов, изображающих группу поддержки со стороны мотосообщества, отмечает Reuters.

Ранее корпорация Harley-Davidson заявила о планах вывести из США свое производство, ориентированное на ЕС, из-за ответа Европы на американские торговые пошлины на сталь и алюминий. С 23 июня по решению Еврокомиссии в ЕС действуют 25%-ные пошлины на ряд американских товаров объемом 2,8 млрд евро. Под них, в частности, попали и мотоциклы. В начале июня Трамп ввел пошлины на продукцию из ЕС, Канады и Мексики: 25% на сталь и 10% на алюминий.

Ранее Harley-Davidson сообщала, что европейские пошлины добавят к цене каждого мотоцикла около $2200. Свои годовые потери мотопроизводитель оценил в $90–100 млн в год.