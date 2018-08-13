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Трамп поддержал решение байкеров о бойкоте Harley-Davidson

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Президент США Дональд Трамп приветствовал решение американских байкеров бойкотировать национального производителя мотоциклов Harley-Davidson. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Много собственников Harley-Davidson планируют бойкотировать компанию, в случае если она перенесет свое производство. Прекрасно! Много других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Действительно плохой шаг! В США вскоре будет ровное игровое поле или даже лучше», – написал Трамп после встречи с группой байкеров в своей резиденции в Бедминстере. На гольф-поле можно было насчитать около 180 портретов, изображающих группу поддержки со стороны мотосообщества, отмечает Reuters.

Ранее корпорация Harley-Davidson заявила о планах вывести из США свое производство, ориентированное на ЕС, из-за ответа Европы на американские торговые пошлины на сталь и алюминий. С 23 июня по решению Еврокомиссии в ЕС действуют 25%-ные пошлины на ряд американских товаров объемом 2,8 млрд евро. Под них, в частности, попали и мотоциклы. В начале июня Трамп ввел пошлины на продукцию из ЕС, Канады и Мексики: 25% на сталь и 10% на алюминий.

Ранее Harley-Davidson сообщала, что европейские пошлины добавят к цене каждого мотоцикла около $2200. Свои годовые потери мотопроизводитель оценил в $90–100 млн в год.

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Политика
Новости

Минприроды предложило сократить на 320 млрд рублей расходы на нацпроект по экологии

Ведомости
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Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 17,1% (320 млрд руб.) до 1,551 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию паспорта проекта. Издание получило копию этого документа, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.

Согласно документу 632 млрд руб. на его реализацию направят из федерального бюджета, еще 125,5 млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий). Окончательные параметры проекта будут утверждены в октябре, уточнила в беседе с изданием пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова. По словам источника издания в Минприроды, его ждет дальнейшее сокращение. Национальный проект реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 г.

Больше других под сокращение попало направление «Чистая вода». Заметное снижение расходов на это направление, по данным издания, обусловлено тем, что лоббистам из ведомства не хватило усилий для согласования его финансирования. При этом сокращение бюджета критично для этого направления. «Каждая копейка — это какое-то новое очистное сооружение», — подчеркивает собеседник РБК. За конфигурацию «Чистой воды» отвечает заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис, говорится в документе.

Другие направления сокращены меньше — так, «Чистый воздух» (снижение атмосферных выбросов и в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» получат на 5–5,5% меньше запланированного — 499,83 млрд и 220 млрд руб. соответственно. Федеральное финансирование «Оздоровления Волги» даже увеличилось на 21,5% до 133,7 млрд руб. Задача этого направления — снизить втрое, с 3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, наносящих ущерб акватории реки.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах ВЭБа закрыть Проминвестбанк

Ведомости
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Внешэкономбанк (ВЭБ) разорвал отношения с последним потенциальным покупателем его украинской «дочки» – Проминвестбанка – бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку Нацбанк Украины отказался согласовать сделку. Фактически госкорпорация отказалась от идеи продажи банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВЭБу и Проминвестбанку. Окончательно это решение может быть принято в ноябре, но сворачивание бизнеса уже началось.

ВЭБ больше не пытается продать Проминвестбанк и не намерен возобновлять эти попытки в ближайшее время, говорит собеседник издания. В ВЭБе от комментариев отказались.

Приобрести Проминвестбанк Фукс собирался в консорциуме с украинским бизнесменом Максимом Микитасем. Возможность приобретения актива изучал также владелец украинской группы DCH Александр Ярославский. Однако последний, по информации издания, сейчас больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка.

Основные сложности с закрытием Проминвестбанка связаны с тем, что «на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года», говорит собеседник издания. Их можно было бы или переуступить за небольшие деньги, или «сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Еще одна проблема связана с тем, что банку принадлежит недвижимость примерно на $50 млн. Ее продажа потребует значительного времени, а украинский рынок недвижимости находится в кризисе.

Убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка могут составить около 13 млрд руб., считает глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.

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Политика
Новости

Американский эсминец USS Carney вернулся в воды Черного моря

Ведомости
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Ракетный эсминец ВМС США USS Carney 12 августа вошел в акваторию Черного моря «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширения возможностей для взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Об этом сообщил в своем твиттере 6-й флот ВМС США, к которому приписан корабль. Корабль оснащен мощным радаром системы Aegis, а также широким набором ракет, включая зенитные и крылатые.

В начале января эсминец входил в порт Одессы с той же целью. В феврале Carney вошел в Черное море вместе с другим эсминцем 6-го флота – Ross. В июле 2017 г. Carney принял на борт президента Украины Петра Порошенко в ходе учений Sea Breeze 2017.

По конвенции Монтре 1936 г. военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море максимум 21 день.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах саудовского фонда увеличить инвестиции в Tesla

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Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии ведет переговоры об увеличении своей доли в производителе электрокаров Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами. Отмечается, что фонд готов стать частью любого пула инвесторов. Ранее Financial Times писала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3 до 5% акций Tesla на $1,7–2,9 млрд.

На прошлой неделе основатель Tesla объявил о планах преобразовать компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию. Потенциальная сделка по выкупу акций оценивается в $82 млрд. Это может означать, что автопроизводителю потребуются и другие источники финансирования, отмечает агентство.

В роли потенциального инвестора Tesla аналитики называли и SoftBank Group. Однако источники агентства говорят, что в планы SoftBank не входит финансирование сделки по выкупу акций. В мае он уже вложил $2,25 млрд в производство беспилотников Cruise General Motors. Также фонд инвестировал в DiDi Chuxing Inc., Uber Technologies Inc. и Singapore Grab.

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Политика
Новости

Посольство России в США отрицает «русский след» в беспорядках в Шарлотсвилле

Ведомости
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Поиски «русского следа» в событиях вокруг расовых столкновений в американском Шарлотсвилле в 2017 г. российское посольство в США считает абсурдным. Это следует из заявления российской дипмиссии, опубликованного на ее странице в Facebook. Обвинения во вмешательстве в ситуацию со стороны Москвы дипломаты называют инсинуациями.

О русском следе в событиях в Шарлотсвилле в канун годовщины беспорядков заявил в интервью CNN конгрессмен-республиканец Томас Гарретт. Он рассказал в интервью CNN, что два месяца назад присутствовал на закрытом брифинге главы ФБР. Гарретт поинтересовался у ньюсмейкера, имело ли место вмешательство России в разжигание конфликта в Шарлотсвилле, и получил утвердительный ответ.

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций? Их нет в принципе, как нет ни единого доказательства других столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве в американские внутренние дела», – настаивают российские дипломаты.

Поведение американских политиков российские дипломаты назвали «безответственным», и отметили, что гораздо проще «переваливать ответственность [за расовые беспорядки] на других», чем «заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита».

Волнения в Шарлотсвилле начались из-за планов городских властей убрать из парка памятник главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807–1870 гг.). На улицы города вышли белые националисты и противники их действий. Демонстранты распыляли перцовый спрей, провели стихийное факельное шествие. В результате столкновений погибла женщина, 34 человека получили ранения. В городе пришлось вводить чрезвычайное положение.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Умер актер театра «Современник» Анатолий Узденский

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На 67-м году жизни умер актер театра «Современник», народный артист России Анатолий Узденский. «Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. В "Современнике" начался отпуск. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы», — говорится в сообщении театра. Прощание и похороны пройдут в Москве.

Узденский играл на сцене «Современника» последние 13 лет. Он запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Три сестры», «Поздняя любовь». Узденский также играл в кино, на его счету более 50 фильмов и сериалов, например «Краткий курс счастливой жизни», «Назад в СССР», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».

Узденский родился 24 февраля 1952 г. в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирское театральное училище в 1975 г. После окончания училища работал в новосибирском драматическом театре «Старый дом» и санкт-петербургском «Театре на Литейном». В 1993 г. Узденский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 г. — народного артиста.

Бизнес
Новости

Силуанов прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у бизнеса

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Правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал Силуанов (цитата «РИА Новости»).

По мнению министра, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются дополнительными доходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — считает Силуанов.

В четверг стало известно о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым он предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Владимир Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что «пока президент не давал согласия на какие-либо решения».

Силуанов, комментируя предложение Белоусова в пятницу, сообщил, что правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, но «никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит».

Самые производительные компании из отраслевых групп

Финансы
Новости

Минфин оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

Ведомости
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За последние несколько дней рубль упал по отношению к доллару на 4%, сообщил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. По его мнению, дальнейшее ослабление рубля может привести к росту инфляции в России на 0,5 процентного пункта в годовом выражении.

При этом Силуанов отметил, что инфляция сегодня находится на низких уровнях. «Если брать годовую инфляцию, то динамика составляет 2,5%, наш целевой показатель — 4%. То есть, в принципе, подушка безопасности есть», — сказал министр в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов добавил, что падение рубля не сильно скажется на ценах на потребительские товары, поскольку в магазинах стало больше продукции российского производства.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

Комментируя текущую ситуацию, Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью, поскольку доллар, по его словам, становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Минобороны рассекретило личный приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Ведомости
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Министерство обороны ко Дню Военно-воздушных сил России, который празднуется 12 августа, обнародовало ряд исторических документов, которые ранее были засекречены.

Среди рассекреченных документов наибольший интерес представляет личный приказ Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Документ, адресованный командиру 81-й авиационной дивизии Михаилу Водопьянову, написан от руки и датирован 8 августа 1941 г. С начала войны Берлин был стратегической целью для советских летчиков, отмечается в сообщении Минобороны.

«Обязать 81-ю авиадивизию во главе с командиром дивизии Водопьяновым с 9.08 на 10.08 или в один из следующих дней в зависимости от условий погоды произвести налет на Берлин», — говорится в приказе. В качестве запасной цели в документе называется город Кенисберг (сейчас Калининград).

Также Минобороны опубликовало отчет, в котором описано, как 1 мая 1945 г. с 22 истребителей над Берлином были сброшены знамена Победы — символ полного господства советской авиации.

«И вот 1 мая с 12.00 с аэродрома поднимается 22 истребителя для того, чтобы сбросить над Берлином знамя Победы как символ того, что в небе Берлина безраздельно господствуют советские летчики», — следует из документа.

«Поднялись над Берлином и в момент выбрасывания знамен летчики по радио приветствовали маршалов Конева и Жукова, под предводительством которых водружено Знамя Победы над Берлином. Приветствовали наземные войска Красной армии. Приветствовали великого полководца — маршала Советского Союза товарища Сталина. Беспрерывное “ура” неслось с бортов самолетов в эфир», — говорится в отчете.

Минобороны также опубликовало фотоальбом с фотографиями советских самолетов, личные документы летчиков и газетные публикации времен войны.

10 самых важных самолетов России и СССР

Финансы
Новости

Силуанов допустил переход на национальные валюты при торговле нефтью

Ведомости
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Доллар США становится ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов. В связи с этим он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой <...> становится рисковым инструментом для расчетов», – сказал Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» (цитата по ТАСС).

При этом вице-премьер отметил, что правительство не планирует закрывать американские компании в России. «Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald’s? В этих компаниях работают наши граждане», — сказал Силуанов.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Он добавил, что Турция готова и с европейскими странами рассчитываться в национальных валютах, если они тоже захотят избавиться от «оков» доллара.

Рубль на этой неделе упал по отношению к доллару и евро на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США. Белый дом сообщил, что готовит новые ограничительные меры в связи с делом об отравлении Скрипалей. Кроме того, группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

Курс доллара, установленный Центробанком России на понедельник, составляет 66,9 руб./$, что на 60 коп. выше предыдущей отметки — 66,3 руб./$. Курс европейской валюты на понедельник составляет 76,7 руб./евро — на 10 коп. ниже курса на пятницу (76,8 руб./евро).

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

Десять человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

Ведомости
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Десять человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере, погибших нет, сообщила местная полиция. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города рано утром в воскресенье.

«Сейчас в больнице находятся несколько человек, которые получили различные травмы, но, к счастью, жизни большинства из них ничего не угрожает», — сказала начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули.

По ее словам, полиция пытается установить, где именно произошла стрельба и кто к ней причастен. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

За несколько часов до инцидента в этом районе города проходил Карибский карнавал, поэтому там все еще оставалось большое количество людей, отметила Дули. В ближайшие дни полиция будет патрулировать улицы Мосс Сайда, добавила она.

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