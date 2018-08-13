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Американский эсминец USS Carney вернулся в воды Черного моря

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney 12 августа вошел в акваторию Черного моря «для проведения операций по обеспечению безопасности на море и расширения возможностей для взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе». Об этом сообщил в своем твиттере 6-й флот ВМС США, к которому приписан корабль. Корабль оснащен мощным радаром системы Aegis, а также широким набором ракет, включая зенитные и крылатые.

В начале января эсминец входил в порт Одессы с той же целью. В феврале Carney вошел в Черное море вместе с другим эсминцем 6-го флота – Ross. В июле 2017 г. Carney принял на борт президента Украины Петра Порошенко в ходе учений Sea Breeze 2017.

По конвенции Монтре 1936 г. военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море максимум 21 день.