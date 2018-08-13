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Власти Москвы попросили организаторов «Марша матерей» отказаться от акции

Власти Москвы призвали организаторов акции «Марш матерей» отказаться от ее проведения, так как мероприятие не согласовано с властями, передает «Интерфакс». Об этом заявил руководитель московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По его словам, заявка на проведение акции в столичное правительство не подавалась. Черников напомнил, что любые массовые мероприятия должны быть согласованы с мэрией для обеспечения общественной безопасности.

Ранее в Facebook инициативная группа женщин (литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская) создала страницу с призывом прийти в среду, 15 августа, на марш в поддержку фигуранток уголовного дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Планируется, что участники акции пройдут маршем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице. Организаторы призывают участников акции не приносить плакаты с лозунгами, но взять с собой любимые игрушки детей. По состоянию на 16:43 понедельника 857 человек отметили на странице в Facebook, что собираются пойти. Около 3500 человек заинтересовались «Маршем матерей».

Адвокат Павликовой Максим Пашков высказался против проведения акции в заявленном формате. Он поблагодарил организаторов акции за поддержку фигуранток «Нового величия», однако указал на необходимость согласовать мероприятие со столичными властями. «Общественный резонанс по данному делу поможет нам, защите, в нашей работе по восстановлению справедливости по делу, освобождению невиновных из-под стражи и в конечном счете прекращению дела», - говорится в заявлении, которое на странице в Facebook опубликовала от лица адвоката журналистка Екатерина Винокурова.

В середине мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал 10 активистов движения «Новое величие», в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Активистам предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества. Шестеро из них содержатся в СИЗО, четверо - под домашним арестом. Обвиняемые заявляли, что «Новое величие» создали и координировали сотрудники правоохранительных органов. За время содержания в СИЗО состояние здоровья Павликовой и Дубовик серьезно ухудшилось. Во ФСИН считают, что необходимости в госпитализации девушек нет. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призывали Павликову и Дубовик отправить под домашний арест.