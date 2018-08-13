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Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 финансовый год

Бюджет министерства обороны США на 2019 финансовый год, который начинается с 1 октября, составит $716 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм, расположенной в штате Нью-Йорк.

В новом финансовом году власти США планируют увеличить число военнослужащих приблизительно на 15 600 человек. Денежное довольствие военнослужащих поднимут на 2,6%.

В бюджет заложены расходы в размере $7,6 млрд на покупку 77 истребителей F-35 и $24,1 млрд на финансирование строительства 13 новых боевых кораблей и нескольких уже строящихся судов.

В новом финансовом году США продолжат оказывать военную помощь Украине. На поставки вооружения Киеву будет выделено $250 млн (в прошлом фингоду - $350 млн). Также США планируют проведение мер, направленных на противодействие России в военной сфере. Сколько именно будет потрачено на эти цели, на сайте Белого дома не сообщается. Однако в 2018 финансовом году на противодействие «российской агрессии» в оборонном бюджете США было предусмотрено более $5 млрд.

Бюджет Пентагона на 2018 финансовый год составляет $700 млрд. Одной из затратных статей в предыдущем бюджете также было финансирование мер, направленных на «сдерживание инициатив» в Европе - $4,6 млрд. Из этих средств на повышение обороноспособности прибалтийских стран было выделено $100 млн.