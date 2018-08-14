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Трамп заморозил программу полетов российских военных самолетов над США

В оборонный бюджет США, принятый конгрессом США и подписанный президентом Дональдом Трампом, вошел пункт 1242 о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Документ разрешает военным самолетам двух стран совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга.

Согласно утвержденному документу, США не планируют выделять финансирование на эту программу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию. В пункте 1242 бюджета подчеркивается, что средства на программу выделять запрещено до того момента, пока американский президент не предоставит конгрессу США доказательства выполнения Москвой условий документа. Ответственность за оценку выполнения этого требования возлагается на госсекретаря США.

В документе уточняется, что российская сторона должна, в частности, прекратить использовать данные, полученные при полетах, в разведывательных целях, а также передавать Вашингтону информацию о цели планируемых облетов. Американские власти намерены также добиться от России разрешения на полеты самолетов США в рамках договора над Калининградской областью, Чеченской Республикой, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

С начала года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Российские власти, в частности, сократили количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, напоминает «РИА Новости».

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