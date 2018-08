Общество «Мемориал» решили выселить из здания в центре Петербурга

Политика

Более 300 газет поддержали акцию против нападок Трампа на СМИ

Более 300 американских изданий поддержали акцию в связи с продолжающимися нападками президента США Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters. Все эти издания по согласованию опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа в отношении журналистов.

Идею акции предложила газета The Boston Globe. «Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание. Сейчас на его сайте доступен материал с заголовком «Журналисты - не враги». «Величие Америки зависит от свободной прессы, способной говорить правду сильным», - говорится в публикации издания.

К акции присоединились, в частности, газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times. Агентство отмечает, что некоторые издания, которые поддержали акцию, находятся в штатах, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 г. Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.

Акцию, инициированную The Boston Globe, поддержали и журналисты за пределами США. В частности, британская газета The Guardian выпустила редакционную колонку «На работе, не на войне».

Ранее американский президент неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».

