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Суд арестовал мэра Оренбурга

Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в канале Следственного комитета в TamTam. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Арапова 14 августа. Эпизод преступной деятельности мэра был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного против заместителя главы города Геннадия Борисова. Следственный комитет ранее объединил уголовные дела, возбужденные против чиновников, в одно производство.

По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с Араповым 19 мая получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги мэр обещал осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма – Борисову.

Во время обыска в служебном кабинете мэра были обнаружены 4,2 млн руб. Следствие пытается установить происхождение денег.