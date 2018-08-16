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Мосгорсуд отказался снять Балакина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - депутата Мосгордумы, основателя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»), передает «Интерфакс».

Дегтярев 15 августа подал иск в Мосгорсуд. Он требовал признать «незаконным решение Мосгоризбиркома и провести повторную проверку подписей за кандидата Балакина», уточнили в пресс-службе суда.

По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником», - говорил ранее Дегтярев. По его словам, Балакин «утерял связь с партией» после выборов 2014 г. По мнению Дегтярева, «политическое мошенничество» заключалось в том, что Балакин избрался в Мосгордуму от ЛДПР, а выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии «Союз горожан». Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, пояснял кандидат от ЛДПР.

«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции», – так Балакин комментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако 23 июля Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Два источника «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его предвыборной раскрутки, так как у него недостаточная известность.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.