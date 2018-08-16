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Суд отпустил фигурантку дела «Нового величия» Дубовик под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы принял решение перевести из СИЗО под домашний арест фигурантку уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» – 19-летнюю Марию Дубовик, передает «Интерфакс». В четверг днем суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении другой фигурантки дела – 18-летней Анны Павликовой.

В среду, 15 августа, в суд от следователя поступили ходатайства о переводе девушек из изолятора под домашний арест. Такое решение было принято «с учетом данных о личностях и отсутствия оснований» для содержания девушек под стражей, объяснял Следственный комитет. Прокуратура не возражала о переводе Дубовик и Павликовой под домашний арест.

Обе девушки содержались в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае Дорогомиловский суд Москвы оставил обеих девушек под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья обвиняемых ухудшилось: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик обнаружили опухоль неясного происхождения, ранее говорил адвокат. В свою очередь ФСИН считает их состояние удовлетворительным для нахождения в СИЗО.

Следствие сочло возможным изменить меру пресечения девушкам за несколько часов до начала в Москве «Марша матерей». Не согласованная с мэрией акция в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» прошла 15 августа. По информации столичной полиции, на акцию пришли около 200 человек. Никто из участников «Марша матерей» задержан не был.

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