Политика

Новости

МИД назвал новые санкции США попыткой «наказать» Россию за позицию по КНДР

Министерство иностранных дел России (МИД) считает санкции США, введенные в отношении приморской компании «Профинет» и ее гендиректора Василия Колчанова, попыткой Вашингтона наказать страну за «принципиальную позицию по северокорейскому сюжету». Об этом говорится на сайте российского МИДа.

«В Вашингтоне не потрудились предоставить какие-либо доказательства или хотя бы прокомментировать мотивы своего решения», – отмечается в сообщении ведомства.

В российском МИДе отметили, что санкции введены в тот момент, когда решение задачи денуклеаризации Корейского полуострова нуждается в совместной международной работе. Деструктивная тактика США может подорвать достигнутые в направлении урегулирования договоренности. «В Вашингтоне не осознают, насколько опасно упорное проведение линии по оказанию максимального давления на Пхеньян», – утверждает МИД.

США в среду, 15 августа, включили российские банки в санкционный список из-за сотрудничества с КНДР. В SDN-список внесены московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также «Профинет» и ее гендиректор Колчанов. В санкционный список организаций, в отношении которых действуют секторальные санкции (Sectoral Sanctions Identifications List), были включены Россельхозбанк, банк «Россия», Банк Москвы, БМ-банк («дочка» ВТБ), Новикомбанк (принадлежит «Ростеху»), Внешэкономбанк и несколько его «дочек»: Связь-банк, Проминвестбанк, «Глобэкс», Росэксимбанк. Также в этот список включены Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк»), московский Индустриальный сберегательный банк, вологодский банк «Северный кредит».

В отношении всех вышеперечисленных банков США ранее уже вводили санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма.