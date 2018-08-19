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Российские дипломаты сообщили об ухудшении положения Марии Бутиной

Российские дипломаты экстренно посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в тюрьме Александрии, куда ее перевели в пятницу. Об этом сообщило посольство России в США. По мнению дипломатов, положение россиянки продолжает ухудшаться. «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», — говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

По данным посольства, Бутину перевели в другую тюрьму в пятницу вечером без объяснения причин, забрав при этом все вещи, книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. Ранее она содержалась в тюрьме в Вашингтоне.

«Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут», — сообщило посольство.

После перевода россиянка 12 часов провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна, рассказали дипломаты. «Теперь она будет содержаться в режиме “административной сегрегации” (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере», — добавили в посольстве.

В субботу адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал о переводе Бутиной в другую тюрьму. Он добавил, что пытается выяснить причину перевода его подзащитной. «Я не был поставлен в известность об этом шаге», — отметил юрист.

Бутина была задержана в США в июле, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Россиянка обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутина вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщали Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной