Сергей Лавров призвал США освободить Марию Бутину

Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших Бутину Е. Разумный / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео призвал освободить арестованную в Вашингтоне россиянку Марию Бутину. Об этом сообщается на сайте МИДа. «Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что телефонный разговор Лаврова и Помпео состоялся в субботу по инициативе американской стороны. Министры обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между США и Россией, сообщило ведомство. Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии и денуклеаризацию Корейского полуострова.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, пишут Reuters и The Washington Post.

Бутина вину не признает. Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог. Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. В ее квартире нашли записку с инструкцией о том, как отвечать на вопрос о работе на ФСБ, говорится в материалах суда. В электронной переписке Бутиной сохранились контакты нескольких людей, которых в США считают агентами российских спецслужб.

По мнению МИДа, арест Бутиной был приурочен к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, чтобы минимизировать ее эффект. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. «Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся с участием президентов России и США, – вот настолько это было все подогнано по времени», – сказала Захарова.

МИД считает выдвинутые против Бутиной обвинения необоснованными. По словам Захаровой, ФБР в деле Бутиной выполняет политический заказ. В США некие силы «продолжают нагнетать русофобскую истерику», - подчеркнула Захарова.

Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». В США она уехала в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения».

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной