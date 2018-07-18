Бутина отказалась признать себя виновной в суде США

Следствие пришло к выводу, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой, пишет Reuters facebook.com/mvbutina

Россиянка Мария Бутина, задержанная в воскресенье в США, не признала в суде вину в инкриминируемых ей преступлениях, передает Reuters. «Невиновна, ваша честь», - ответил на вопрос судьи Деборы Робинсон от лица Бутиной ее адвокат Роберт Нил Дрисколл. Россиянке ранее предъявили обвинения в работе на территории США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

Федеральный окружный суд Вашингтона в среду рассматривал ходатайство прокуратуры и минюста США, которые просили оставить Бутину под арестом до начала судебного разбирательства, сообщили Bloomberg и Reuters. Сторона обвинения считает, что россиянка может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог. Представители минюста утверждают, что если суд оставит Бутину на свободе, она скорее всего обратится к членам российского правительства за помощью в организации побега.

Защита просила освободить Бутину под честное слово. Ее адвокат заявил в суде, что нет необходимости помещать Бутину под домашний арест, заставлять ее носить электронный браслет с GPS или освобождать под залог. Бутина могла бы лишь периодически отмечаться у компетентных органов в Вашингтоне, пока идет суд, утверждал он. Но суд отказался освободить Бутину. Следующее заседание суда начнется 24 июля в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

С кем общалась Бутина

Следствие пришло к выводу, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой, пишет Reuters. В ее квартире нашли записку с инструкцией о том, как отвечать на вопрос о работе на ФСБ. В электронной переписке Бутиной сохранились контакты нескольких людей, которых в США считают агентами российских спецслужб, говорится в материалах дела, переданного суду.

По мнению следствия, Бутина контактировала с неназванным российским официальным лицом и двумя американцами. Они якобы пытались повлиять на внешнюю политику США в отношении России. Как пишет Reuters со ссылкой на посты Бутиной в соцсетях, россиянка участвовала во многих мероприятиях Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США и встречалась там с высшими должностными лицами США. На странице Бутиной в Facebook выложены фотографии с зампредом Центробанка России Александром Торшиным, а также с известными американскими политиками, например, с губернатором Висконсина Скоттом Уокером, утверждает Reuters.

В феврале 2017 г. Бутина была в составе делегации, присутствовавшей на Национальном молитвенном завтраке — празднике с участием президента США Дональда Трампа, сообщал ТАСС. Формированием состава делегации тогда занимался Торшин, рассказывала Бутина агентству. По мнению Reuters, Торшин и является тем высокопоставленным чиновником, под руководством которого Бутина работала в США в качестве иностранного агентства. В ЦБ не стали комментировать агентству эту информацию.

Помимо этого, в 29-страничном ходатайстве, которое прокуратура направила суду, говорится, что Бутина поддерживала связь с российскими «олигархами». Она обсуждала с ними вопросы финансирования поездок в США. Имена в материалах не называются.

Минюст США также считает, что Бутина солгала американским властям, когда подавала документы на получение студенческой визы, заявив, что она больше не работает на российского чиновника, в отношении которого в апреле минфин США ввел санкции.

С кем состояла в отношениях Бутина

В материалах, которые цитирует Reuters, утверждается, что в США Бутина снимала квартиру и имела «личные отношения» с 56-летним гражданином США Полом Эриксоном. Отношения с ним она рассматривала как «просто необходимый аспект ее деятельности», рассчитывая, что тот поможет ей выполнить работу в интересах России.

В Южной Дакоте Бутина и Эриксон в 2016 г. учредили компанию Bridges LLC. Фирма зарегистрирована на домашний адрес Эриксона. Чем именно занималась компания и для каких целей она была создана, в документах не уточняется.

Как утверждает издание The Daily Beast со ссылкой на сторону обвинения, сотрудники ФБР наблюдали за Бутиной с 2016 г. «ФБР, в ходе исполнения нескольких ордеров на обыск, обнаружило доказательства того, что во время пребывания в США Бутина находилась в контакте с официальными лицами, которые, по всей видимости, были оперативниками российской разведки», - пишет издание со ссылкой на материалы прокуратуры.

В документе говорится, что Бутина собиралась в ближайшее время покинуть США. 31 июля истекал срок аренды ее квартиры. После ее задержания в квартире были обнаружены коробки с упакованными вещами.

Позиция российской стороны

Российский МИД считает выдвинутые против Бутиной обвинения необоснованными. «Судя по опубликованным на сайте американского минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно», - заявила в среду на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова. Российский МИД предпринимает все возможные действия для защиты ее интересов, уточнила она. «Российское посольство в Вашингтоне вступило в контакт с американскими властями, добивается консульской встречи с Марией Бутиной. Возможность такой встречи нам обязаны предоставить», - добавила Захарова.

В Службе внешней разведки России «Интерфаксу» отказались прокомментировать ситуацию с Бутиной. «Ситуацию с Марией Бутиной мы никак не комментируем», - заявили в пресс-бюро СВР.

Ранее адвокат Бутиной заявил, что она не является российским агентом. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее. «Попросту нет никаких свидетельств того, что Бутина предпринимала попытки оказать влияние или подорвать какую-то определенную политику США или американское законодательство, она лишь пыталась продвигать улучшение отношений между двумя странами», - говорил Дрисколл ТАСС.