В Вашингтоне задержали россиянку за работу на Россию

Максимальное наказание, которое грозит Бутиной, - пять лет Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

В Вашингтоне задержали гражданку России Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает минюст США. Ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

«29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия», - говорится в пресс-релизе минюста.

Следствие считает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника из правительства России, ранее являвшегося членом законодательной власти Российской Федерации, а затем ставшего высшим должностным лицом в Центробанке России. В отношении этого чиновника минфин США в апреле 2018 г. ввел санкции.

Девушка с таким же именем - Мария Бутина - является членом правления общероссийской организации «Право на оружие». В феврале прошлого года она была в составе делегации, присутствовавшей на Национальном молитвенном завтраке — празднике с участием президента США Дональда Трампа, сообщал ТАСС. Формированием состава делегации тогда занимался бывший вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший заместителем председателя Центробанка России, - Александр Торшин, рассказывала Бутина агентству.

Максимальное наказание, которое грозит Бутиной, - пять лет. Расследование дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне. Дело взято на контроль управлением национальной безопасности прокуратуры США по округу Колумбия и отделом национальной безопасности минюста США. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом Российской Федерации. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее. «Попросту нет никаких свидетельств того, что Бутина предпринимала попытки оказать влияние или подорвать какую-то определенную политику США или американское законодательство, она лишь пыталась продвигать улучшение отношений между двумя странами», - заявил он ТАСС.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в том числе главы ее избирательного штаба Джона Подесты. По информации минюста США, 10 обвиняемых являются военнослужащими воинской части 26165. В книге Александра Шевякина «Система безопасности СССР» говорится, что воинская часть с таким номером является дешифровальным центром ГРУ. Источник, близкий к российским спецслужбам, рассказал «Ведомостям», что сотрудники этой организации теоретически могли быть вовлечены в расшифровку полученных из США сообщений, но вряд ли они стали бы это делать через интернет со своего рабочего места.