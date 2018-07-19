Чем опасна попытка улучшить отношения России и США в период их ухудшения

Арестованная в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента россиянка Мария Бутина в России была лицом проекта «Право на оружие». По словам ее коллег, этот PR-проект, целью которого было продвижение идеи либерализации российского оружейного законодательства, более или менее активно функционировал с 2012 по 2014–2015 г. и был вдохновлен примером американской Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Эта массовая структура – мощный и эффективный лоббист интересов производителей и владельцев стрелкового оружия в США, где право владения им закреплено поправкой к конституции. Будучи одной из опор консервативных политиков США, в первую очередь республиканцев, NRA вызывает, мягко говоря, нелюбовь со стороны либералов, т. е. тех политических сил, которые сейчас находятся в авангарде борьбы с Дональдом Трампом. В России функционирование структуры, аналогичной NRA, невозможно, поскольку соответствующей «священной нормы» в Конституции и «культуры оружия» нет, а политика в отношении оружейного законодательства определяется государством в лице МВД (а теперь и Росгвардии). Это не означает, что общественность вообще не имеет права голоса, определенных разумных изменений правил в интересах владельцев оружия удалось достичь, но это требует кропотливой работы.

Амбициозной Бутиной, видимо, это не совсем подходило, и после «Права на оружие» она пошла работать помощницей к члену Совета Федерации (а сейчас – зампреду Центробанка) Александру Торшину, защитила в России диссертацию об общественных организациях, подобных NRA, и примерно в 2015 г. уехала учиться в США. Переписка Бутиной с находящимся с весны 2018 г. под санкциями США Торшиным по вопросу организации с помощью NRA неформального канала общения для улучшения российско-американских отношений – одно из доказательств ее деятельности как иностранного агента, приведенных в обвинительном заключении. Бутина и Торшин, граждане России, были членами NRA. Вступить в ассоциацию проще простого – членские карточки, которые следует лишь заполнить и отправить по почте, часто просто вкладываются в заводскую упаковку какого-нибудь дробовика.

Признаки «иностранного агента» в американском законодательстве, как и в российском, весьма расплывчаты. Однако попытки наладить российско-американские отношения, включая отношения Владимира Путина и Трампа, да еще и с помощью NRA, – это в текущей внутриполитической ситуации в США уже почти криминал и, вероятно, «жирная палка» для того, кто захочет раскрыть подобное «преступление». Все опрошенные «Ведомостями» знакомые Бутиной времен ее работы в «Праве на оружие» и дальнейшей жизни уже в Вашингтоне уверены, что она не имела возможности оказывать политическое влияние на что бы то ни было, хотя и могла неосторожно хвастаться своими якобы серьезными связями. По словам одного из собеседников, вероятно, она своевременно не поняла, что сейчас в США можно достичь успеха лишь на разоблачениях путинско-трамповского заговора, а попытки наладить неформальные связи политиков двух стран могут быть восприняты как часть этого заговора.

Ухудшение российско-американских отношений носит, похоже, долговременный характер – возможно, этот период займет не одно десятилетие. В этой ситуации несанкционированная активность по их улучшению, увы, может оказаться опасной в обеих странах.