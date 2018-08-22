Политика

Новости

CNBC сообщает о поисках потерянной в Баренцевом море ракеты с ядерной установкой

Российская ракета с ядерной установкой была потеряна в Баренцевом море после неудачных испытаний, проведенных в ноябре 2017 г., сообщает CNBC со ссылкой на данные разведслужб. Собеседник телекомпании уверен, что Россия готовится к поискам ракеты. В операции будут задействованы три судна. Одно из них имеет оборудование для забора радиоактивных материалов. Есть ли угроза окружающей среде и здоровью людей, источник не уточняет.

В мае телеканал сообщал о неудачных испытаниях в России новой ракеты с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия, о которой президент России Владимир Путин рассказывал в своем послании Федеральному собранию. Источники утверждали, что крылатая ракета тестировалась 4 раза с ноября 2017 г. по февраль 2018 г., но ни одно испытание не закончилось удовлетворительно. В ходе одного из них ракета преодолела не более 22 миль (35,4 км). Собеседники уточняли, что на испытаниях настояли кремлевские чиновники, хотя конструкторы считали их преждевременными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать майские сообщения телеканала заявлял: «Слушайте президента Российской Федерации и верьте ему».

Новое оружие, которое показал Путин