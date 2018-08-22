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В Аргентине сожгли найденный в российском посольстве кокаин

Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, найденный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова.

По данным агентства, наркотики были уничтожены в крематории в присутствии Феоктистова и министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич. «Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», - уточнил Феоктистов.

Буллрич добавила, что операция длиною в 14 месяцев была сложной, и российские полицейские приезжали в Аргентину семь раз. Благодаря совместным действиям, включающим замену кокаина мукой и отслеживание поставок, сторонам удалось «разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и в России», подчеркнула она.

Министр безопасности Аргентины напомнила, что о наркотиках в здании российского посольства рассказал бывший посол России Виктор Коронелли в 2016 г. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали. Всего в здании школы на территории российского посольства нашли 12 чемоданов с 400 кг кокаина. О проведении антинаркотической операции стороны сообщили лишь в феврале 2018 г. В рамках дела задержаны шесть человек, среди них предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук.