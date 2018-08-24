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Госдепартамент назвал сроки вступления в силу санкций по «делу Скрипалей»

Новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей» вступят в силу 27 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. Позже эту информацию подтвердили РИА Новостям и агентству «Спутник».

Новые ограничения связаны с тем, что «правительство Российской Федерации использовало химические или биологические вооружения в нарушение международного права или использовало против собственных граждан смертоносные химические или биологические вооружения», - приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства. Решение о введении нескольких видов санкций администрация США приняла 6 августа, а 8 августа о нем был проинформирован конгресс. Санкции регулируются законом США о контроле над химическим и биологическим оружием, который, как уверены в Вашингтоне, нарушила Россия. Установленный им ознакомительный период истек 22 августа. После этого текст извещения о введении санкций был передан для публикации в Федеральном реестре. Это, как ожидают в Госдепартаменте, произойдет 27 августа, что и будет означать вступление санкций в силу.

Санкции предполагают ограничения финансовых расчетов и американского экспорта, в том числе запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения. Если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не допустит на сою территорию инспекторов ООН, то США должны будут применить как минимум три из перечисленных ограничений: на предоставление финансовой помощи международными организациями, запрет на банковское кредитование за исключением сельхозпродукции, эмбарго на весь несельскохозяйственный экспорт; эмбарго на импорт из России, понижение статуса дипотношений вплоть до их полного прекращения, запрет на полеты контролирующихся государством авиакомпаний.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта в парке Солсбери. Позже власти Великобритании объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в применении которого обвинили Россию. Москва отвергает это обвинение и обращает внимание на то, что доказательства Лондон не представил. Политические союзники Великобритании считают иначе.