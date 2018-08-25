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Навального увезли из ОВД на скорой с подозрением на перелом мизинца

Политика Алексея Навального увезли из районного отдела полиции, куда он был доставлен после задержания в субботу, на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка», - написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома без объяснения причин и забрали у него телефон, сообщала ранее Ярмыш. Позже она уточнила, что Навального задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть вероятнее всего за прошедшую в январе акцию «Забастовка избирателей».

По ее данным, суд скорее всего состоится в понедельник, а до заседания Навального будут держать в спецприемнике.

Я ещё раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

9 сентября в единый день голосования Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.