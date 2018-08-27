Политика

Новости

Лукашенко объяснил смысл подаренной Путину картины с ангелом-хранителем

Россиянам, белорусам и украинцам нужно помнить о едином происхождении всех трех народов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1». По мнению Лукашенко, национальные особенности есть у каждого из трех народов, однако все они «выросли от одного корня». Впрочем, на Украине не все разделяют подобные взгляды, признался белорусский президент.

Единство происхождения означает, по мнению Лукашенко, что каждая из трех стран является ангелом-хранителем друг для друга. Как Россия является ангелом-хранителем для Белоруссии, так и наоборот, уверен белорусский президент. «Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации. Это неопровержимый факт. Куда от них деться. Поэтому с прагматичной земной точки зрения мы являемся друг для друга ангелами-хранителями», – пояснил Лукашенко.

На переговорах в Сочи 22 сентября Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину икону Ангела Хранителя, а Путин отблагодарил Лукашенко картиной из ткани, сделанной мастерами с Урала.

Лукашенко в интервью «Беларусь1» раскрыл подробности переговоров с Путиным. Например, российский президент объяснил белорусскому президенту смысл своей поездки на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По словам Лукашенко, в отношениях между Россией и другими государствами многое зависит от отношений президентов. «Все это оттуда - из дружеских отношений Путина. Когда его пригласили, он, конечно же, на пути в Германию заехал на эту свадьбу. Это хорошее личное качество президента России», – заявил Лукашенко

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии