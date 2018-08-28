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В России могут появиться территории с высокой концентрацией научных исследований

В России будут создаваться территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок, заявил во вторник президент Владимир Путин во время выступления перед участниками научно-технологического форума «Технопром» в Новосибирске.

По его словам, планируется создать сеть новейших установок класса megascience – от подмосковного Протвино до новосибирского Академгородка и острова Русский во Владивостоке. С помощью этих установок ученые смогут найти ответы на большие вызовы: нехватка продовольствия, экология, здоровье и др. Кроме того, они станут хорошим вкладом в решение пространственного развития России, отметил Путин.

От передовых технологий, их эффективной разработки и, самое главное, от их быстрого внедрения зависят жизнеспособность и позиции в мире целых народов и государств, особенно таких крупных, как Россия, сказал Путин. Знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально улучшить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность, считает он.

«Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден: мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества. Расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», – добавил президент.

Для обеспечения технологического прорыва, по словам Путина, государство готово и дальше увеличивать финансирование науки, создавать условия для привлечения в науку талантливой молодежи и иностранных специалистов, а также способствовать накоплению компетенций российскими учеными за счет международной кооперации. За последние 17 лет финансирование науки выросло в реальном выражении в 3,7 раза, но этого недостаточно, заявил Путин.

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