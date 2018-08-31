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Политика
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Минобороны сообщило о предстоящих российских учениях в Средиземном море

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Межвидовые учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) впервые в современной истории России будут проведены в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.

В учениях будет задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты дальней авиации. Флагманом группировки из боевых кораблей ВМФ станет ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Также в учениях примут участие 34 летательных аппарата, уточнил Королев. В их числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ Морской авиации. По итогам учений силы будут возвращены в места постоянного базирования.

В ходе учений планируется отработать «задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну», - рассказал главком ВМФ. Также будут проведены «практические ракетные и артиллерийские стрельбы», - отметил он. Место проведения учений заранее объявлено временно опасным для судоходства и авиации.

Бизнес
Новости

Правительство обсуждает массовое списание старых вертолетов

Ведомости
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Стимулирование обновления российского парка вертолетов обсуждалось на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Речь шла о «нефинансовых мерах», в том числе за счет запрета на эксплуатацию старых машин. Отвечать за обновление парка будут Минпромторг и Минтранс.

В Минтрансе уточнили, что вопрос прорабатывается. Минпромторг заявил о поддержке предложения, которое «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения». Стоимость новой техники будет снижаться за счет компенсации Минпромторгом ставок по кредитам лизинговых компаний.

Собеседник из числа вертолетных операторов предположил, что поручение связано с идей Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетов России». Она была озвучена год назад и предполагала реализацию программы по замене устаревших (старше 25 лет) Ми-8 и других пассажирских вертолетов для загрузки производителей. Тогда идея была отложена, поскольку «существенная часть парка, особенно Ми-8Т, выпала бы с рынка», это привело бы к потерям авиакомпаний.

Источник издания, близкий к аппарату правительства называет ограничение срока эксплуатации самой радикальной мерой, которая вынудит компании заказывать новые машины. При этом у многих на серийную закупку нет денег, отмечает топ-менеджер вертолетного предприятия. Следствием этого могут стать просьбы к правительству о поддержке.

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Финансы
Новости

ЦБ опубликовал проект указа о новом черном списке клиентов

Ведомости
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Проект указа, опубликованный на сайте ЦБ, предписывает банкам сообщать регулятору обо всех случаях несанкционированного вывода средств, без ведома клиентов. В результате в черный список дропперов – тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами средства – могут оказаться и добропорядочные лица, отмечает «Коммерсантъ», обративший внимание на публикацию.

Документ составлен во исполнение закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября. Он дает банкам право приостанавливать операции на два дня, если есть подозрения в выводе средств без ведома клиентов, а также вести базу дропперов. При этом право на реабилитацию в документе не прописано.

«Злоумышленники порой просят знакомых получить для них на свою карту деньги, при этом реальный получатель может и не подозревать, что они были похищены»,— говорит эксперт по информационной безопасности банка топ-50. Сначала хакеры могут выводить средства на счет взломанной крупной компании, которая об этом и не догадывается, а уже потом распределять по более мелким и обналичивать, согласен начальник управления информационной безопасности Златкомбанка Александр Виноградов.

Клиенты, оказавшиеся в базе дропперов, могут об этом не догадываться. Банки не обязаны их раскрывать ни по закону, ни по проекту указа. Если не предусмотреть порядок информирования и реабилитации, «может повториться история с черным списком отказников по 115-ФЗ, куда попало много добросовестных клиентов»,— уверен глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

МГУ признан лучшим евразийским вузом по версии Times Higher Education

Ведомости
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Британское издание Times Higher Education (THE) представило рейтинг лучших евразийских институтов. В него вошли 74 вуза из 16 стран региона: Афганистана, Армении, Азербайджани, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстани, Кыргызстана, Монголии, Молдавии, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Помимо МГУ тройку лидеров вошли также МФТИ и Томский политехнический университет. Всего российские вузы занимают более трети позиций в рейтинге (27 из 74), за ними следуют турецкие (22 учреждения) и иранские (18). Так, иранский Babol Noshirvani University of Technology занимает 4 место в общем зачете и первое – в рейтинге цитирования, а турецкий Istanbul Technical University – на 19 и лидер по доходности.

В топ-30 российских вузов также вошли ВШЭ (7 место), НИЯУ «МИФИ»(8), Казанский ФУ (10), Новосибирский и Санкт-Петербургский ГУ разделили 11 место, НИУ ИТМО (15), Самарский аэрокосмический университет (25), СПбПУ (26), НИТУ «МИСиС» (28).

Составители рейтинга учитывали такие показатели как среда обучения, исследования и их цитирование, международное сотрудничество и доходы от производственной деятельности.

В представленном летом рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes МГУ занимет шестую позицию после РЭШ), РАНХиГС, МФТИ, МИСиС и МГИМО.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия передала ОЗХО данные о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Ведомости
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Россия передала гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу информацию о готовящейся в Сирии провокации с применением химического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

«В последнее время появляются сообщения о том, что боевики в провинции Идлиб планируют провести очередную провокацию с применением химического оружия. Сценарий хорошо известен, он был апробирован еще в апреле 2017 г. в Хан-Шейхуне, потом позднее использовался в городе Дума в начале мая этого года», – сказал Шульгин.

«Есть заслуживающая доверия информация о том, что боевики получили запасы химических веществ – восемь емкостей с хлором», – отметил постпред. Он подчеркнул, что России известно, куда планируется перебросить эти вещества, о чем ранее заявляло Минобороны. «Уже в позиции низкого старта находятся пресловутые активисты псевдогуманитарной организации "Белые каски", и в любой момент это может произойти», – сказал Шульгин. 

Ранее Минобороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным минобороны, эта провокация »должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Выбор редактора
Политика
Новости

Генконсул России заявил о фактическом прекращении выдачи виз со стороны США

Ведомости
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США фактически прекратили выдачу виз гражданам России, даже по гуманитарным случаям. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель российского гражданина Александра Курганова, который на днях утонул в штате Юта.

Писарев отметил, что российские дипломаты уже связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен. «Сейчас же за ним (погибшим – "Ведомости") вот так не прилетишь – американцы же не дают визы, – сказал генконсул. – Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи».

По его словам, теоретически возможна ситуация, при которой тело россиянина будет отправлено на родину без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, а генконсульство сможет оказать необходимую помощь.

Житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов утонул 27 августа. Компания из 30 молодых людей отправилась на трех понтонных лодках в гавань водохранилища Пауэлл Вахваа. Курганов и еще несколько человек плавали в воде, когда поднялся сильный ветер. В результате молодой человек погиб, несколько его спутников были ранены винтами судна, другие смогли самостоятельно добраться до берега.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались год назад, когда Россия потребовала от США сократить численность дипломатических работников в качестве зеркальной меры на высылку российских послов из США в последние дни президентства Барака Обамы в декабре 2017 г. В ответ госдепартамент потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке.

В марте 2018 г. американские власти выслали 60 российских дипломатов из-за «дела Скрипалей» и закрыли генконсульство России в Сиэтле. В ответ Россия выслала 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Петербурге.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Экономика
Новости

Трампа не устроило предложение ЕС взаимно обнулить пошлины на автомобили

Ведомости
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Предложение Евросоюза к США о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является «недостаточно хорошим», заявил американский президент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg.

Европейские потребители привыкли покупать свои, а не американские автомобили, объяснил Трамп. По его мнению, ЕС в своей торговой политике по отношению к США «почти так же плох, как Китай, только чуть меньше». Американский лидер также вновь высказал недовольство Всемирной торговой организацией (ВТО). Трамп пригрозил выходом из ВТО в случае если организация не поменяет свое отношение к США.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем заявила в Европарламенте, что ЕС готов обнулить пошлины на промышленные товары из США, в том числе автомобили, если Вашингтон ответит тем же. «Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, – на взаимной основе, – сказала Мальмстрем. – Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.

Сейчас импортные пошлины ЕС на американские легковые автомобили составляют 10%, что выше ввозных пошлин США в размере 2,5% (пошлины на грузовики составляют 25%). Трамп угрожал поднять пошлины на европейские автомобили, импорт которых в США достиг в 2017 г. почти $50 млрд, до 20-25%. Торговый конфликт между США и ЕС начался с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд.

Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.

На фоне разногласий с ЕС США также ведут торговую войну с Китаем. Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. По данным шести источников Bloomberg, Трамп уже на следующей неделе намерен реализовать свой план о введении очередных пошлин по ставке 10% на товары из Китая стоимостью $200 млрд.

Как Трампа встретили в Европе

Бизнес
Новости

СМИ сообщили об аресте бывшего гендиректора Wikimart за растрату

Ведомости
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Басманный суд в четверг, 30 августа, арестовал бывшего гендиректора интернет-ритейлера Wikimart Андрея Кленина, сообщил «Коммерсантъ». Такой меры пресечения потребовал следователь по делу о растрате, пишет издание.

По данным «Коммерсанта», Кленина задержали 27 августа в связи с делом о хищении средств в Айманибанке: следствие считает его пособником экс-гендиректора банка Игоря Волчихина. Волчихина обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. ООО «Викимарт» за несколько месяцев до отзыва у Айманибанка лицензии в 2016 г. В деле от имени Айманибанка участвует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По данным агентства, основную часть дыры в 9,4 млрд руб. в Айманибанке составляют требования к другому кредитору Wikimart – также обанкротившемуся Финпромбанку.

По версии следствия, именно Кленин в 2016 г. дал указание подать в Айманибанк заявку на крупный кредит для пополнения оборотных средств. Следователи считают, что Волчихин знал, что ритейлер не сможет вернуть деньги, но дал указание выдать кредит, которым и «распорядился по своему усмотрению» вместе с совладельцем Айманибанка Анатолием Гончаровым.

Волчихин, арестованный в ноябре 2017 г., несколько месяцев назад был освобожден из-под стражи решением суда и переведен под домашний арест. До сих пор он оставался единственным фигурантом дела, указывает «Коммерсантъ», несмотря на несколько требований АСВ в СКР о возбуждении уголовных дел.

Выбор редактора
Политика
Новости

США призвали Россию снять ограничения судоходства в Азовском море

Ведомости
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Госдепартамент США сегодня обвинил Россию в «притеснениях» международного судоходства в Керченском проливе и Азовском море и призвал снять эти ограничения. Заявление подписала пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт.

По мнению внешнеполитического ведомства США, с апреля 2018 г. Россия задержала сотни коммерческих судов, а в последние недели не позволила минимум 16 украинским судам зайти в украинские порты Азовского моря. «Действия России по ограничению морского транзита являются очередным примером ее кампании по подрыву и дестабилизации на Украине, а также ее неуважения норм международного права... Мы призываем Россию прекратить ограничения международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе», – говорится в сообщении.

На этой неделе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, включая усиление корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на этом направлении.

До этого усилить военное присутствие Украины в Азовском море призывал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

Министерство инфраструктуры Украины оценивало только прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год. По оценке портовых властей Мариуполя, в 2017 г. порт города потерял «30% традиционного флота» из-за строительства Россией Крымского моста и ограничений по высоте пролета (35 м). Порт Мариуполя (грузооборот – 15 млн т) сообщал, что из-за моста прекращает обслуживание крупных судов грузоподъемностью 25 000–30 000 т.

По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Прибыль финансовых активов Гуцериева выросла на 63%

Ведомости
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Чистая прибыль компании ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), объединяющей финансовые активы миллиардера Михаила Гуцериева, в первом полугодии текущего года выросла на 63% до 6,4 млрд руб. (по МСФО). Активы SFI за отчетный период выросли на 28% до 406 млрд руб., доходы холдинга увеличились на 72% до 11,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

В ВСК, чистая прибыль которой по итогам первого полугодия достигла 5,7 млрд руб., отмечен значительный рост сборов от страхования жизни (10,3 млрд руб., +86% к прошлому году) и автокаско (10 млрд руб., +22%).

«Сафмар финансовые инвестиции» объединяет 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании САО «ВСК», 100% АО НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие». В начале августа ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в SFI, полностью вышел из капитала компании. Покупатель пакета, а также подробности сделки не раскрывались.

Журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева в $4,8 млрд – это 24-е место в рейтинге богатейших людей в России.

Выбор редактора
Экономика
Новости

«Почта России» с ноября начнет принимать таможенные платежи за интернет-покупки

Ведомости
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Оплатить таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов стоимостью более 1000 евро или весом более 31 кг с 1 ноября можно будет через «Почту России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

«Пилотный проект с "Почтой России" запустится с 1 ноября, он будет касаться оплаты "Почтой России" таможенных платежей за физических лиц в качестве уполномоченного оператора. По нашему мнению, это должно касаться не только "Почты России", но и экспресс-перевозчиков», — сказал Давыдов.

По его мнению, для граждан важнее технологичность и простота оплаты платежей, чем высота порога беспошлинного ввоза товаров. Сейчас оплатить пошлину за посылку можно в таможенной службе города или онлайн через сервис ФТС.

Ранее Министерство финансов ввело понятие уполномоченного оператора, который будет иметь право собирать и перечислять ФТС таможенные платежи физических лиц.

Сейчас в России пошлиной в 30% облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц превышает 1000 евро и (или) вес которых составляет более 31 кг. В июне ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. По мнению службы, бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

Технологии
Новости

Twitter запросит дополнительную информацию у заказчиков рекламы на острые темы

Ведомости
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Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении правил для рекламодателей, выходящих на аудиторию США с рекламой на политические и прочие острые темы национальной важности. Об этом компания сообщила в официальном блоге. По мнению The Washington Post, более полное раскрытие информации о себе рекламодателем призвано противодействовать пропаганде, в том числе российской, перед промежуточными выборами 2018 г. в США.

Под новые правила подпадает реклама на тему абортов, гражданских прав, изменения климата, права на ношение оружия, иммиграции, национальной и личной безопасности, налогов и торговли. Список тем в будущем может быть расширен. Заказчик такой рекламы обязан пройти сертификацию с подтверждением названия и адреса на территории США. Эта информация будет доступна пользователям, причем сами посты будут маркироваться специальным образом и сохраняться для публичного доступа.

Исключение сделано только для СМИ, следует из сообщения: «Мы считаем, что новостные организации, рекламирующиеся на Twitter, которые освещают проблему, не продвигая точку зрения "за" или "против", не должны быть субъектами новой политики».

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