Минобороны сообщило о предстоящих российских учениях в Средиземном море
Межвидовые учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) впервые в современной истории России будут проведены в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва.
В учениях будет задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты дальней авиации. Флагманом группировки из боевых кораблей ВМФ станет ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Также в учениях примут участие 34 летательных аппарата, уточнил Королев. В их числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ Морской авиации. По итогам учений силы будут возвращены в места постоянного базирования.
В ходе учений планируется отработать «задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО), защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну», - рассказал главком ВМФ. Также будут проведены «практические ракетные и артиллерийские стрельбы», - отметил он. Место проведения учений заранее объявлено временно опасным для судоходства и авиации.