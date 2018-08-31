Минобороны сообщило о предстоящих российских учениях в Средиземном море

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Трампа не устроило предложение ЕС взаимно обнулить пошлины на автомобили

Предложение Евросоюза к США о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является «недостаточно хорошим», заявил американский президент Дональд Трамп в интервью агентству Bloomberg.

Европейские потребители привыкли покупать свои, а не американские автомобили, объяснил Трамп. По его мнению, ЕС в своей торговой политике по отношению к США «почти так же плох, как Китай, только чуть меньше». Американский лидер также вновь высказал недовольство Всемирной торговой организацией (ВТО). Трамп пригрозил выходом из ВТО в случае если организация не поменяет свое отношение к США.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем заявила в Европарламенте, что ЕС готов обнулить пошлины на промышленные товары из США, в том числе автомобили, если Вашингтон ответит тем же. «Мы сказали, что со стороны ЕС готовы перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары в случае, если то же самое сделают США, – на взаимной основе, – сказала Мальмстрем. – Мы готовы обнулить даже пошлины на автомобили, если то же сделают США». Речь не идет о возврате к прежнему проекту соглашения о свободной торговле между ЕС и США (TTIP), отметила еврочиновник: новое соглашение не коснется ни сельхозпродукции, ни госзакупок.

Сейчас импортные пошлины ЕС на американские легковые автомобили составляют 10%, что выше ввозных пошлин США в размере 2,5% (пошлины на грузовики составляют 25%). Трамп угрожал поднять пошлины на европейские автомобили, импорт которых в США достиг в 2017 г. почти $50 млрд, до 20-25%. Торговый конфликт между США и ЕС начался с введения американской администрацией с 1 июня пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). ЕС ответил 25%-ными пошлинами на продукты питания, виски, табачные изделия и другие продукты на $3,3 млрд.

Во время последовавших переговоров председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Трамп договорились не вводить новые пошлины до конца консультаций, но об их возможном обнулении тогда не сообщалось.

На фоне разногласий с ЕС США также ведут торговую войну с Китаем. Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. По данным шести источников Bloomberg, Трамп уже на следующей неделе намерен реализовать свой план о введении очередных пошлин по ставке 10% на товары из Китая стоимостью $200 млрд.

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