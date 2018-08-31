Новости
Политика
Новости

США обвинили китайские спецслужбы в попытке завербовать американцев через Linkedin

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайские спецслужбы, используя фейковые аккаунты в LinkedIn, пытались завербовать американцев, имеющих доступ к правительственным и коммерческим секретам, заявил Reuters руководитель контрразведки США Уильям Эванина. Он отказался сказать, сколько фейковых аккаунтов США обнаружили, со сколькими американцами китайским спецслужбам удалось связаться, а также насколько успешной стала эта кампания.

Эванина отметил, что LinkedIn необходимо следовать практике Twitter, Google и Facebook, которые блокируют аккаунты, предположительно связанные с иранскими и российскими спецслужбами. «Недавно я видел, что Twitter блокирует, не знаю, миллионы фейковых аккаунтов, и мы просим, чтобы LinkedIn поступал так же», - отметил он.

Как пишет Reuters, британские и немецкие власти ранее предупреждали своих граждан о попытках Пекина использовать LinkedIn для вербовки. Заявление Эванина — это первое публичное высказывание на эту тему должностного лица из США.

Руководитель отдела доверия и безопасности LinkedIn Пол Роквелл подтвердил, что компания обсуждала с правоохранительными органами США действия китайских спецслужб. Ранее в этом месяце LinkedIn сообщил о блокировке «менее 40» фейковых аккаунтов, которые пытались связаться с пользователями социальной сети, связанными с политическими организациями. Роквелл отказался сказать, были ли это китайские аккаунты.

«Мы делаем все возможное, чтобы определить и прекратить эту активность. Мы никогда не сидели сложа руки в ожидании чьих-то просьб, активно определяли недобросовестных пользователей и блокировали недобросовестные аккаунты, используя информацию, которую обнаруживали мы, а также разведданные из различных источников, включая правительственные агентства», – подчеркнул он.

МИД Китая отверг обвинения руководителя контрразведки США. По мнению ведомства, заявление Эванины — «полная ерунда», которая имеет «скрытые мотивы».

По данным Reuters, веровка коснулись экспертов в таких областях, как суперкомпьютинг, ядерная и зеленая энергетика, нанотехнологии, здравоохранение. Китайские спецслужбы в своих попытках вербовки используют подкуп или фальшивые бизнес-предложения. Ученым, к примеру, предлагается плата за научные работы, а позже их просят передать американские правительственные или коммерческие секреты; иногда для этого используется давление.

Некоторые из тех, кто создают фейковые аккаунты, используют IP-адреса, которые связаны с китайскими спецслужбами, рассказал источник Reuters в американской разведки. Другие аккаунты, по его словам, были созданы фиктивными компаниями, которые якобы занимаются рекрутингом.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская библиотека Билла Клинтона не согласовывала с Кремлем публикацию переговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным, касающихся Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«Нет, не согласовывали, консультаций не проводилось», — сказал Песков. 

Он добавил, что существует практика рассекречивания подобных разговоров. «Они не всегда подлежат рассекречиванию, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков. Это общемировая практика», — сказал представитель Кремля.

В пятницу на сайте президентской библиотеки Билла Клинтона появились ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с Ельциным. В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.

Ельцин охарактеризовал Путина как жесткого человека с внутренним стержнем и выразил уверенность, что он победит на выборах: «Он продолжит линию Ельцина на демократию и развитие экономики и расширит контакты России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успеха».

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Два человека погибли при взрыве газа на авиационном предприятии в Самаре

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Взрыв газовоздушной смеси произошел на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс». По предварительным данным, при взрыве погибли два человека.

Взрыв произошел, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода, рассказал «Интерфаксу» представитель службы скорой помощи. «Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», — сказал собеседник агентства. По его словам, двое других рабочих от госпитализации отказались.

Пресс-служба предприятия подтвердила агентству гибель двоих сотрудников. Представитель пресс-службы назвал произошедшее несчастным случаем. «В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП», — добавил он.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал о троих погибших. «На производстве произошла вспышка газа. По предварительным данным, в результате погибли три человека», — сказал он. По данным агентства, предприятие работает в штатном режиме.

Согласно информации на сайте предприятия, ПАО «Кузнецов» является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике.

Политика
Новости

В Европейском университете сменился ректор

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков официально вступил в должность ректора. Об этом сообщил сам Волков и подтвердила «Интерфаксу» руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

«С сегодняшнего дня — ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге», — написал Волков в Facebоok.

Ранее он занимал должность проректора по инновациям, следует из информации на сайте университета. Ректором вуза был профессор факультета антропологии Николай Вахтин. Он покинул должность по решению учредителей университета. Вахтин продолжит преподавать в вузе и руководить Центром социальных исследований Арктики.

В августе Европейский университет получил образовательную лицензию, которой был лишен в прошлом году, и с опозданием начал приемную кампанию. Документы будут приниматься до 12 сентября, а учебный год начнется только 1 октября. Аккредитованы 13 магистерских программ на шести факультетах.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г., когда Рособрнадзор при проверке выявил отсутствие аттестации у некоторых преподавателей и недостаток преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, который вуз занимал с момента основания. Причиной стало несоблюдение охранных обязательств. В результате по иску Рособрнадзора вуз был лишен лицензии.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга

Политика
Новости

На крупном оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На крупном оборонном предприятии – заводе им. Свердлова под Нижним Новгородом – произошел взрыв. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин. По данным информационных агентств, есть погибшие и пострадавшие.

Завод, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. 

По данным компании, здание, где произошел «хлопок», оцеплено, о пострадавших завод не сообщает. По данным источника «Интерфакса» в службе «скорой помощи» Нижегородской области, в результате взрыва три человека погибли, еще трое пострадали. О троих погибших также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, «РИА Новости» сообщает о двоих погибших.

В единой диспетчерской службе по городу Дзержинск, где находится завод, «Интерфаксу» сообщили, что «произошло возгорание в цеху». По данным собеседника ТАСС, в одном из цехов произошел взрыв вещества аммонал из-за «нарушения технологического процесса». После взрыва возник пожар на площади 100 кв. м.

Управление СК России по Нижегородской области сообщило о проведении доследственной проверки на территории завода. По предварительным данным ведомства, «при осуществлении технических работ произошел хлопок и задымление», СК уточняет информацию о пострадавших.

По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Как писал «Коммерсантъ», в июле на заводе им. Свердлова произошло частичное обрушение цеха, который относится к опасным производственным объектам. Издание отмечало, что руководство завода не поставило в известность МЧС и Ростехнадзор в связи с происшедшим ЧП. Позже сама компания сообщила, что 5 июля «произошло частичное обрушение стены неработающей части производственного здания», технологическое оборудование не повреждено, никто из работников не пострадал.

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах Lyft стать публичной компанией

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Lyft, вторая крупнейшая в мире компания по вызову такси, начала подготовку к первичному публичному размещению, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным агентства, целью является попытка «выиграть» у главного конкурента — Uber.

Как рассказали источники, Lyft наняла компанию Class V Group LLC в качестве советника по IPO и планирует начать переговоры с банками в сентябре, а листинг провести в марте или апреле. Они добавили, что эти сроки пока окончательно не определены и могут измениться.

«Разнообразные факторы определят, станет ли Lyft публичной и когда это произойдет, но мы сфокусированы на развитии нашего бизнеса, который продолжает расти», – подчеркнула официальный представитель компании. Она отказалась комментировать «слухи и спекуляции».

Основатель Class V Group LLC не ответила на момент публикации на просьбу о комментарии.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания планирует провести первичное размещение во второй половине 2019 г. Новый финансовый директор компании Нельсон Чаи, который начнет работу в сентябре, отмечал в интервью, что изучит ситуацию в Uber перед тем, как принять решение об IPO.

Bloomberg отмечает, что Lyft столкнулась с необходимостью принять «деликатное решение», определяя время проведения IPO. «Должна ли она [Lyft] становиться публичной до того, как это сделает Uber, одновременно с Uber или после? Став первой, Lyft сможет создать представление об аналогичных компаниях, отвлечь внимание от более крупного соперника и привлечь деньги инвесторов до того, как это сделает Uber. Однако став первой, Lyft рискует тем, что инвесторы подождут ее более ценного конкурента», – пишет агентство.

Политика
Новости

Росгвардия ответила на расследование Навального о закупках по завышенным ценам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росгвардия назвала обвинения Алексея Навального в закупках продуктов по завышенным ценам «сфальсифицированными и провокационными». Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте Росгвардии спустя неделю после запроса «Ведомостей» о комментарии. «Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск национальной гвардии РФ осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством», – сообщило ведомство.

Расследование Навального вышло в прошлый четверг, 23 августа. Политик отмечал, что цена закупаемых Росгвардией продуктов резко выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, в соответствии с которым «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания» определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». По подсчетам Навального, сумма контрактов Росгвардии с «Дружбой народов» превышает 2 млрд руб.

Росгвардия, в свою очередь, считает, что приведенные в расследовании доводы «не учитывают ряд показателей», применявшихся при заключении госконтрактов, например сезонность закупок, страну происхождения товара, стоимость тары, упаковки, маркировки и другие. В частности, ведомство указывает, что «авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 г. и в июне 2018 г. без учета сезонного фактора». Также Росгвардия указывает, что закупает сок в соответствии с ГОСТ в 200-граммовой упаковке, а Навальный приводил в пример «сокосодержащий напиток, выработанный по ТУ в литровой упаковке».

«Все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства», – говорится в сообщении.

Запрос «Ведомостей», направленный в Росгвардию неделю назад, остался без ответа.

Мясокомбинат «Дружба народов», с которым Росгвардия заключила контракт на поставку, в 2012-2013 гг. был одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Крыма, рассказывал «Ведомостям» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Его мощность – 25 т готовой продукции (колбасы, сосиски, деликатесы) в сутки, что составляло 60-80% всего рынка на полуострове. Птицефабрика «Дружба народов Нова» была ведущим производителем птицы на полуострове.

Бизнес
Новости

Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за $5,1 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Coca-Cola купит Costa Coffee за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд), сообщается в пресс-релизе владельца сети кофеен – компании Whitbread, управляющей сетью отелей и ресторанов. Как отмечается в пресс-релизе, сделка единогласно согласована советом директором, поскольку соответствует интересам акционеров.

«Продажа Costa компании Coca-Cola – это очередная успешная веха в 276-летней истории Whitbread. Whitbread купила Costa в 1995 г. за 19 млн фунтов стерлингов, когда у нее было только 39 кофеен, и успешно вырастила бизнес до уровня, когда Costa стала любимой и самой крупной сетью кофеен в Великобритании», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Whitbread Элисон Бриттен.

По ее словам, в последние годы компания сфокусировалась на том, чтобы сделать Costa международным брендом кофе, и итогом этого стала «уникальная возможность объединить Costa с глобальным масштабом Coca-Cola».

Гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси отметил, что Costa дает компании новые возможности и компетенции в области кофейной продукции. «Горячие напитки – один из нескольких сегментов среди всех сегментов, касающихся напитков в целом, в котором у Coca-Cola нет глобального бренда. Costa дает нам доступ на рынок», – отметил он.

В апреле этого тогда стало известно, что Whitbread планирует отделить Costa Coffee от остального бизнеса, который включает отельную сеть Premier Inn. и ресторанные сети. Причиной стало давление инвесторов-активистов, утверждавших, что разделение бизнеса положительно скажется на акциях компании. В июне Reuters сообщал, что Whitbread отказался от планов разделить бизнес и решил продать либо Costa, либо Premier Inn.

Бизнес
Новости

Совладелец «Кофемании» запустит новую сеть кафе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладелец «Кофемании» Игорь Журавлев будет развивать новую сеть кафе Hello People, где средний чек может быть почти в три раза ниже, чем в основной сети, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса», ООО «Камино», владелец бренда «Кофемания», зарегистрировало новый бренд Hello People. По словам двух источников «Коммерсанта» на ресторанном рынке, это название будущей сети, которую планирует развивать Журавлев.

Бизнесмен это подтвердил и сказал, что раскроет детали позже. По словам одного из собеседников газеты, предполагается, что это будут «демократичные заведения» и что средний чек в них составит 700 руб. В «Кофемании» средний чек – 1000-2000 руб.

Первое заведение новой сети может быть открыто в новом фуд-маркете «Депо» в здании бывшего Миусского трамвайного депо, говорит один из источников «Коммерсанта». Совладелец «Чайхоны №1» Алексей Васильчук, который подбирает арендаторов в «Депо», сказал, что готов комментировать проект после 5 сентября.

У сети «Кофемания» 26 заведений. Она была создана в 2001 г. Игорем Журавлевым и Сергеем Кириленко, экс-владельцем и акционером ритейлера «Модный континент».

Технологии
Новости

FT узнала характеристики новых iPad и Apple Watch

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple во время презентации представит, помимо трех новых iPhone, новые iPad и Apple Watch, сообщает Financial Times. 30 августа компания разослала приглашения на презентацию, которая назначена на 12 сентября.

Как отмечает газета, «безрамочный» дисплей, а также система распознавания лиц, которые появились у iPhone X, возможно, будут также и у новых iPad. Эти изменения могут стать «самым радикальным редизайном продукта с тех пор, как он был представлен в 2010 г.». Новые Apple Watch будут иметь более крупный экран при компактных размерах, пишет FT.

Ранее Bloomberg писал, что Apple во время осенней презентации представит три новых смартфона и расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности. Модель самого высокого класса будет иметь дисплей с диагональю около 6,5 дюйма, две задние камеры и выполненную из стекла заднюю панель.

Самой значительной новинкой компании Bloomberg назвал смартфон, который заменит iPhone 8 и будет стоить заметно дешевле. Он будет внешне напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями: более крупным экраном, алюминиевыми краями корпуса и жидкокристаллическим экраном. Обновится также и iPhone X. У него будет улучшенная камера и способность быстрее обрабатывать данные.

Что умеют новые поколения смарт-часов

Политика
Новости

Трамп не видит угрозы импичмента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США, республиканец Дональд Трамп не видит угрозы импичмента со стороны демократической партии. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Свою работу на посту президента он считает «отличной», и именно поэтому, по его мнению, демократам не стоит запускать процедуру недоверия к президенту. «Посмотрите на экономику, на работу, на иностранцев, что происходит с другими странами. Посмотрите на торговые сделки. Я отлично справляюсь», - уверен Трамп.

К импичменту Трампа призвал 17 мая член палаты представителей США демократом Эл Грин. По данным опроса, опубликованного в конце августа Survey Monkey по заказу сайта Axios, за начало процедуры выступают 44% респондентов.

Ранее личный адвокат президента Майкл Коэн заявил под присягой, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи с Трампом. Трамп сначала заявлял, что ничего о платежах не знает, позже признал, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. В интервью Bloomberg он отказался уточнить, когда он узнал о платежах, отметив лишь, что нарушений в кампании не было.

Бизнес
Новости

Правительство обсуждает массовое списание старых вертолетов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стимулирование обновления российского парка вертолетов обсуждалось на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Речь шла о «нефинансовых мерах», в том числе за счет запрета на эксплуатацию старых машин. Отвечать за обновление парка будут Минпромторг и Минтранс.

В Минтрансе уточнили, что вопрос прорабатывается. Минпромторг заявил о поддержке предложения, которое «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения». Стоимость новой техники будет снижаться за счет компенсации Минпромторгом ставок по кредитам лизинговых компаний.

Собеседник из числа вертолетных операторов предположил, что поручение связано с идей Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетов России». Она была озвучена год назад и предполагала реализацию программы по замене устаревших (старше 25 лет) Ми-8 и других пассажирских вертолетов для загрузки производителей. Тогда идея была отложена, поскольку «существенная часть парка, особенно Ми-8Т, выпала бы с рынка», это привело бы к потерям авиакомпаний.

Источник издания, близкий к аппарату правительства, называет ограничение срока эксплуатации самой радикальной мерой, которая вынудит компании заказывать новые машины. При этом у многих на серийную закупку нет денег, отмечает топ-менеджер вертолетного предприятия. Следствием этого могут стать просьбы к правительству о поддержке.

Читать ещё
Preloader more
Фото