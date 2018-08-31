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США обвинили китайские спецслужбы в попытке завербовать американцев через Linkedin

Китайские спецслужбы, используя фейковые аккаунты в LinkedIn, пытались завербовать американцев, имеющих доступ к правительственным и коммерческим секретам, заявил Reuters руководитель контрразведки США Уильям Эванина. Он отказался сказать, сколько фейковых аккаунтов США обнаружили, со сколькими американцами китайским спецслужбам удалось связаться, а также насколько успешной стала эта кампания.

Эванина отметил, что LinkedIn необходимо следовать практике Twitter, Google и Facebook, которые блокируют аккаунты, предположительно связанные с иранскими и российскими спецслужбами. «Недавно я видел, что Twitter блокирует, не знаю, миллионы фейковых аккаунтов, и мы просим, чтобы LinkedIn поступал так же», - отметил он.

Как пишет Reuters, британские и немецкие власти ранее предупреждали своих граждан о попытках Пекина использовать LinkedIn для вербовки. Заявление Эванина — это первое публичное высказывание на эту тему должностного лица из США.

Руководитель отдела доверия и безопасности LinkedIn Пол Роквелл подтвердил, что компания обсуждала с правоохранительными органами США действия китайских спецслужб. Ранее в этом месяце LinkedIn сообщил о блокировке «менее 40» фейковых аккаунтов, которые пытались связаться с пользователями социальной сети, связанными с политическими организациями. Роквелл отказался сказать, были ли это китайские аккаунты.

«Мы делаем все возможное, чтобы определить и прекратить эту активность. Мы никогда не сидели сложа руки в ожидании чьих-то просьб, активно определяли недобросовестных пользователей и блокировали недобросовестные аккаунты, используя информацию, которую обнаруживали мы, а также разведданные из различных источников, включая правительственные агентства», – подчеркнул он.

МИД Китая отверг обвинения руководителя контрразведки США. По мнению ведомства, заявление Эванины — «полная ерунда», которая имеет «скрытые мотивы».

По данным Reuters, веровка коснулись экспертов в таких областях, как суперкомпьютинг, ядерная и зеленая энергетика, нанотехнологии, здравоохранение. Китайские спецслужбы в своих попытках вербовки используют подкуп или фальшивые бизнес-предложения. Ученым, к примеру, предлагается плата за научные работы, а позже их просят передать американские правительственные или коммерческие секреты; иногда для этого используется давление.

Некоторые из тех, кто создают фейковые аккаунты, используют IP-адреса, которые связаны с китайскими спецслужбами, рассказал источник Reuters в американской разведки. Другие аккаунты, по его словам, были созданы фиктивными компаниями, которые якобы занимаются рекрутингом.