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Власти ДНР назвали возможного организатора убийства Захарченко

По мнению властей ДНР, убийство главы республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», – сказал Казаков.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно о втором погибшем – им оказался телохранитель Захарченко. Кроме того, пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он получил ранения средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Власти России также расценили случившееся как теракт. Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании произошедшего.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка