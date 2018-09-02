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Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Кобзона

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Иосифа Кобзона. «Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени театральному центру на Дубровке», — написал Собянин в Twitter.

Мэр напомнил, что Кобзон принимал участие в спасении заложников, которых боевики несколько дней удерживали в центре на Дубровке. По словам Собянина, артист поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте.

С 23 по 26 октября 2002 г. группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживала в здании театрального центра на Дубровке 912 заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост». Преступники требовали прекращения контртеррористической операции федеральных войск в Чечне. Российские спецслужбы 26 октября провели операцию по освобождению заложников. В результате теракта погибли 130 человек. Все боевики были уничтожены.

Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами, захватившими заложников на Дубровке. Как вспоминал певец в одном из интервью, как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье в Концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с артистом, в которой приняли участие около 6000 человек. После этого Кобзон был похоронен в иудейской части Востряковского кладбища.

Прощание с Иосифом Кобзоном