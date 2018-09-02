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Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путина на переговорах «нормандской четверки» в 2015 г. говорил с украинским коллегой Петром Порошенко жестко и доходчиво, но не использовал угрожающих формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились отрывки из книги бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который рассказал, что Путин на переговорах «нормандской четверки» в феврале 2015 г. угрожал Порошенко.

«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая. — Ред.) формулировка не использовалась», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата «РИА Новости»).

Мемуары Олланда под названием «Уроки власти» были изданы в апреле 2018 г. Фрагменты книги, в частности, опубликовало украинское издание Gordon.ua. Описывая переговоры «нормандской четверки», Олланд отметил, что Путин и Порошенко постоянно повышали голос друг на друга.

«Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — написал Олланд.

Переговоры глав России, Украины, Германии и Франции о достижении мира на востоке Украины проходили в Минске 12 февраля 2015 г. и длились почти 16 часов.

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