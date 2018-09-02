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Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко

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Президент России Владимир Путина на переговорах «нормандской четверки» в 2015 г. говорил с украинским коллегой Петром Порошенко жестко и доходчиво, но не использовал угрожающих формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились отрывки из книги бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который рассказал, что Путин на переговорах «нормандской четверки» в феврале 2015 г. угрожал Порошенко.

«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая. — Ред.) формулировка не использовалась», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата «РИА Новости»).

Мемуары Олланда под названием «Уроки власти» были изданы в апреле 2018 г. Фрагменты книги, в частности, опубликовало украинское издание Gordon.ua. Описывая переговоры «нормандской четверки», Олланд отметил, что Путин и Порошенко постоянно повышали голос друг на друга.

«Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — написал Олланд.

Переговоры глав России, Украины, Германии и Франции о достижении мира на востоке Украины проходили в Минске 12 февраля 2015 г. и длились почти 16 часов.

Эмоции мирных переговоров

Политика
Новости

Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Кобзона

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Иосифа Кобзона. «Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени театральному центру на Дубровке», — написал Собянин в Twitter.

Мэр напомнил, что Кобзон принимал участие в спасении заложников, которых боевики несколько дней удерживали в центре на Дубровке. По словам Собянина, артист поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте.

С 23 по 26 октября 2002 г. группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживала в здании театрального центра на Дубровке 912 заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост». Преступники требовали прекращения контртеррористической операции федеральных войск в Чечне. Российские спецслужбы 26 октября провели операцию по освобождению заложников. В результате теракта погибли 130 человек. Все боевики были уничтожены.

Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами, захватившими заложников на Дубровке. Как вспоминал певец в одном из интервью, как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье в Концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с артистом, в которой приняли участие около 6000 человек. После этого Кобзон был похоронен в иудейской части Востряковского кладбища.

Прощание с Иосифом Кобзоном

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Финансы
Новости

Фонд Сбербанка инвестировал в стартап по борьбе с отмыванием денег

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Венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию Fort Ross Ventures, под управлением которой находится фонд.

ThetaRay работает над решениями, которые направлены на предотвращение различных финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество, а также на защиту компаний от кибератак, рассказал партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский. Он отметил, что это первая инвестиция фонда после его открытия.

Какую сумму вложил фонд Сбербанка в израильский стартап, не уточняется. ThetaRay недавно завершила привлечение финансирования, в ходе которого ей удалось получить инвестиции на сумму более $30 млн. Помимо SBT Venture Fund II в компанию вложились международная венчурная компания Jerusalem Venture Partners, американская корпорация General Electric, израильский Bank Hapoalim, израильская краудфандинговая платформа OurCrowd, американский Silicon Valley Bank.

Объем фонда SBT Venture Fund II составляет $200 млн. Он ориентирован на сферы финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. Сбербанк инвестировал в фонд менее половины средств, остальные средства привлечены от сторонних частных инвесторов.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил, что банк уделяет большое внимание кибербезопасности. В июле он сообщил, что хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. При этом Греф отметил, что клиенты банка защищены не так хорошо и в 3-4% случаев кибератак на них хакеры добиваются своей цели.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Проститься с Захарченко в Донецке пришли более 120 000 человек

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Более 120 000 человек пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом сообщил журналистам представитель администрации ДНР.

Люди заполнили практически всю площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка, в котором проходила траурная церемония, передает «РИА Новости». Они несли цветы к гробу Захарченко и к месту его гибели — к кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра.

На церемонии прощания присутствовали министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников. Также церемонию посетила делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии. В ее составе были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица.

Церемония прощания с Захарченко продлилась более четырех часов, передает Донецкое агентство новостей. По его данным, в траурном шествии приняли участие около 200 000 человек. Похоронят главу ДНР на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы рядом с Арсеном Павловым (позывной «Моторола») и Михаилом Толстых (позывной «Гиви»), которые также погибли в результате терактов.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По мнению властей ДНР, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Киев отвергает эти обвинения.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

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Вертолет Ми-8, на борту которого находятся три человека, пропал в Иркутской области, сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Вертолет принадлежал авиакомпании «Ангара», с ним утеряна связь, сейчас организованы поиски.

Источник ТАСС в авиационных структурах региона рассказал, что вертолет вылетел для проведения аэрофотосъемки, но не вышел на связь в запланированное время и пропал с радаров. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что Ми-8 следовал из Усть-Кута в Северобайкальск. По его данным, вертолет проводил геологоразведку. В «Ангаре» ТАСС сообщили, что на борту находятся только работники авиакомпании.

На поиски пропавшего судна вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «Ангара». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Собеседник агентства предположил, что вертолет совершил вынужденную посадку.

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков Иркутской области, отмечает «РИА Новости». Доля регионального рынка ее авиаперевозок составляет около 70%. Парк воздушных судов насчитывает 34 единицы — это самолеты Ан-148, Ан-24, Ан-26-100, Ан-2 и вертолеты Ми-8 различной модификации.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

В Москве начался митинг КПРФ против пенсионной реформы

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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против повышения пенсионного возраста. Акция согласована с властями, ее организатором является столичное отделение КПРФ.

Организаторы заявили 15 000 участников. По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на митингах, к 12.30 мск через рамки на территорию проведения акции прошли 7400 человек.

Акции против пенсионной реформы прошли в воскресенье и в других городах России. Во Владивостоке на митинг, по подсчетам организаторов, пришли около 2000 человек. В Новосибирске акция собрала примерно 2500 участников, ее организовали КПРФ, «Яблоко» и «Демократический выбор». В Екатеринбурге в акции под названием «Позорный полк» приняли участие 500 человек, они собрались в центре города с портретами депутатов фракции «Единой России».

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Путин приехал на церемонию прощания с Кобзоном

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили церемонию прощания с российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида проходит в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского.

Путин почтил память Кобзона минутой молчания. Склонив голову, президент постоял у гроба и возложил букет у его подножия, передает «РИА Новости». После этого Путин подошел к родственникам Кобзона, чтобы выразить соболезнования. Президент сел рядом с вдовой, Нинель Кобзон, и некоторое время беседовал с ней.

Незадолго до приезда Путина церемонию прощания посетил Медведев. Он возложил цветы к гробу, а затем пообщался с вдовой, детьми и внуками Кобзона.

Попрощаться с артистом пришли несколько тысяч человек, люди несут венки и цветы, на Триумфальной площади выстроилась небольшая очередь. Церемония прощания началась в 8.00 по московскому времени, в числе первых в зал вошли Валентина Терешкова и Леонид Рошаль.

Кобзон будет похоронен в воскресенье в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Памяти Иосифа Кобзона

Политика
Новости

В Дагестане ликвидировали главаря нападавшей на полицейских банды

Ведомости
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, причастного к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Хубаев числился в федеральном розыске и был обнаружен вечером в субботу в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на НАК. На требование силовиков сложить оружие и сдаться властям главарь банды открыл огонь из автомата. В ходе боя преступник был убит.

По данным НАК, Хубаев причастен к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района республики в июле этого года.

На месте происшествия были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы к ним. Во время проведения контртеррористической операции никто из сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не пострадал.

Политика
Новости

Путин рассказал о своем отношении к деловым костюмам

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Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о его отношении к неформальной одежде и деловым костюмам. По словам президента, в последнее время он «изменил свое отношение» к одежде.

По мнению Путина, внешний вид имеет значение, поскольку неформальная одежда изначально располагает к неформальному общению, создавая определенную атмосферу.

При этом Путин вспомнил пословицу о том, что «встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — считает президент. «Форма важна, но гораздо важнее содержание», — резюмировал он.

В этом году Путин пришел на встречу с воспитанниками «Сириуса» в костюме и галстуке, хотя годом ранее, во время съемки детской прямой линии в «Сириусе» (она называлась «Недетский разговор»), президент выглядел более неформально — он был без галстука, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки.

Кимоно для президента: во что наряжались лидеры стран на саммитах АТЭС в разные годы

Политика
Новости

Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 года лишения свободы

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Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 г. лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания 4 года и 6 месяцев лишения свободы», сказал Грицак.

Приговор вступит в силу через месяц. Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. «Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — сказал руководитель СБУ.

Спецслужбы Украины в мае инсценировали убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Политика
Новости

Путин рассказал о неприличном предложении на переговорах

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Президент России Владимир Путин однажды получил от главы одного из государств предложение «договориться», не учитывая интересы других заинтересованных стран, прямо в присутствии руководителей этих государств. Об этом он рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Имени политика, от которого поступило такое предложение, Путин не назвал. Когда произошел этот разговор, президент тоже не уточнил, отметив только, что это «не вчера было».

По словам Путина, диалог состоялся после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Путин, по его словам, от такого обсуждения отказался, удивившись, что предложение прозвучало в присутствии других президентов. «Хоть бы мне на ухо сказал», – отметил Путин.

Эту историю президент рассказал, отвечая на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал президент. По его словам, такие случаи возникают несмотря на выработанные годами стандарты переговоров.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

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