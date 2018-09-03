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Политика
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Макрон заявил о планах Путина «демонтировать ЕС»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путин мечтает о разрушении ЕС. «Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — заявил он в интервью шведскому телеканалу SVT.

Макрону пришлось отметить разницу между его собственной политикой и курсом Путина. Ведущая рассказала ему о том, что лидер ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии «Демократы Швеции» Йимми Окессон в эфире национальной радиостанции отказался отвечать на вопрос, кто как политик импонирует ему больше – Макрон или Путин. Французский президент в ответ заявил, что этот политик не знает, «в каком порядке должны идти ценности и политические интересы», если не видит разницы между уважающим права человека члене ЕС и не столь развитой в этом вопросе Россией, которая «не может быть образцом для шведов».

Президент Франции отметил, что Швеция, расположенная на северной границе Европы, входит в зону геополитического риска. Комментируя инициативу шведских демократов о «швексите», французский лидер отметил, что для него будущее непосредственно связано с системой европейских ценностей.

Ранее Макрон выступил с инициативой о выстраивании стратегического партнерства ЕС с Москвой в противовес американскому влиянию в Европе.

Стиль жизни
Новости

Пожар уничтожил Национальный музей Бразилии

Ведомости
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Бывший королевский дворец, преобразованный в Национальный музей Бразилии королем Португалии Жуаном VI 200 лет назад, был уничтожен огнем в ночь на 3 сентября, сообщает CNN. Потери слишком велики, чтобы их можно было оценить, заявил президент страны Мишель Темер. «Утрата коллекции Национального музея является непреодолимой для Бразилии. Две сотни лет работы, исследований и знаний были потеряны», - написал он в своем твиттере.

Музей, расположенный в Рио-де-Жанейро, являлся хранилищем около 20 млн артефактов, в том числе в области антропологии, археологии, этнологии, геологии, палеонтологии и зоологии. В нем была представлена экспозиция Древнего Египта с мумиями и саркофагами, собранная императором Педру I, коллекции греко-римского искусства, культуры инков, палеонтологическая выставка, включающая человеческие окаменелости.

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Политика
Новости

СМИ узнали о планах создания десантного конвертоплана

Ведомости
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В России планируется создать десантный конвертоплан – гибрид самолета и вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности. «ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов сообщал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, который был разработан по заказу Минобороны. Дальность его полета составляет 100 км, аппарат может развивать скорость 140 км/ч. Он может применяться в сферах энергетики, связи, дорожном и сельском хозяйстве.

Конвертоплан может взлетать и садиться как вертолет, развивая скорость самолета. Он оснащен винтами, которые поворачиваются более чем на 90 градусов. Самый известный конвертоплан – Bell V-22 Osprey состоит на вооружении морской пехоты и ВВС США.

Технологии
Новости

Операторы нашли способ компенсировать затраты на исполнение «закона Яровой»

Ведомости
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Федеральные операторы связи могут частично окупить затраты на исполнение «закона Яровой» за счет предоставления региональным коллегам услуг по хранению данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опросник «Мегафона», который компания рассылает потенциальным клиентам для оценки спроса. В анкете нужно указать параметры сетей, в том числе абонентскую базу, входящий и исходящий трафик, пиковую нагрузку, а также прогноз этих показателей на конец 2019 г. В компании подтвердили, что получают от региональных операторов запросы, отметив, что решение о запуске аутсорсинга будет принято после изучения рынка.

МТС  и «Ростелеком» также рассматривают возможность предоставления услуг по хранению данных. В частности, «Ростелеком» может хранить данные абонентов Tele2, в которой ей принадлежит 45%. Аналогичные запросы получал и провайдер «Акадо», рассказывал гендиректор Сергей Назаров.  В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

По «закону Яровой» с 1 июля операторы обязаны хранить телефонные разговоры абонентов, sms и электронные сообщения интернет-пользователей в течение полугода, а с 1 октября — весь трафик в течение 30 дней.

Один из производителей систем хранения данных отмечает, что ежемесячный платеж за хранение на аутсорсинге для небольших операторов может оказаться ниже, чем внедрение таких систем. «Крупные операторы при этом смогут окупить расходы на увеличение хранилищ и, возможно, даже получат прибыль», - считает он.

Собеседник на рынке связи отмечает, что Минкомсвязь еще не выпустила приказ о его сертификации оборудования для оказания таких услуг.

Финансы
Новости

Названы затраты банков на подключение к Единой биометрической системе

Ведомости
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Минимальные затраты банков на подключение к Единой биометрической системе (ЕБС) составят около 4 млн руб. на банк с одним отделением и еще по 130 000 руб. за каждый новый филиал. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты закрытого совещания, прошедшего на прошлой неделе в «Ростелекоме» с участием представителей самой компании, а также 20 крупнейших банков, ЦБ и ФСБ.

Участникам совещания был изложен перечень базовых элементов, необходимых банкам для сбора биометрических данных. Речь идет о сервере (HSM-модуле), операционной системе и средствах подписи снимаемой биометрии. Также банкам необходим антивирус, межсетевой экран и система обнаружения угроз. Точно определенный перечень базовых элементов позволил рассчитать минимальные затраты. Для издания это сделал руководитель «Айтуби» Илья Тарасов. По его оценкам, минимальная цена подключения банка с одним отделение составит от 3 млн руб., половина из которых придется на киберзащиту. Только HSM-модуль стоит 1,5 млн руб. В затратах на подключение филиалов 60 000 придется на оборудование для снятия биометрии на одно рабочее место, 40 000 – на компьютер сотрудника и 30 000 – на средства защиты. Годовое обслуживание подключения обойдется еще в 800 000 руб.

По данным ЦБ, сейчас в России 476 банков, из которых с населением не работают 39. Сбором и передачей биометрических данных в ЕБС занимаются лишь 50 банков. На 2 августа в системе были данные на 1200 человек. При этом к 1 января 2019 г. к системе должно подключиться 20% банков, к 1 июля – 60%, а к концу – все оставшиеся.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о прекращении работы старейшего коллекторского агентства

Ведомости
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Старейшее коллекторское агентство в России «Секвойя кредит консолидейшн» исключили из профильной саморегулируемой организации - «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, причиной стала неуплата членских взносов. В СРО подтвердили факт исключения и отказались от дальнейших комментариев.

Как следует из протоколов заседания совета СРО, в июне было принято решение об исключении «Секвойи» из ассоциации при неуплате членского взноса до середины месяца. В конце июня «Секвойя» вошло в члены СРО, поскольку частично внесла деньги, но уже в августе ее исключили из неуплату взноса в полном объеме.

Представитель «Секвойи» сказал, что НАПКА не отвечает не звонки и что компания не получала информацию об исключении. Другие вопросы компания комментировать отказалась.

Как утверждают источники «Коммерсанта», неуплата связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность. Один из них говорит, что у «Секвойи» не работает ни один колл-центр, сотрудники два месяца не получали зарплату, а банки расторгают с ней договоры. «Коммерсанту» не удалось дозвониться ни по одному из четырех телефонных номеров, которые значатся на сайте компании. Ее электронная почта также не работает. Уведомлений о приостановлении деятельности или технических неполадках на сайте нет.

Большинство банков, которые значатся в списке клиентов «Секвойи», рассказали, что давно не работают с агентством. Директор по управлению рисками Почта-банка Святослав Емельянов сообщил, что кредитная организация запустила процедуру расторжения договора, поскольку «Секвойя» прекратила деятельность.

«Секвойя» была основана в 2004 году.

Политика
Новости

ВЦИОМ зафиксировал смену кандидата на второе место на выборах мэра Москвы

Ведомости
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Второе место на выборах мэра Москвы займет кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Это следует из результатов опроса «Электоральные предпочтения москвичей, пишет РБК.

По данным ВЦИОМ, прогнозный результат действующего мэра Сергея Собянина вырос с 65,5 до 69,4%. Показатель Кумина увеличился с 10,1 до 13,2%, тогда как показатель Михаила Дегтярева от ЛДПР снизился с 11,1 до 7,8%. У остальных двух кандидатов — Ильи Свиридова («Справедливая Россия») и Михаила Балакина («Союз горожан») — результаты снизились с 7,1 до 6,5% и с 4,3 до 1,4% соответственно.

ВЦИОМ обращает внимание на то, что среди тех, кто «точно намерен» участвовать в выборах, есть высокая доля неопределившихся с выбором — это 16%. Среди определившихся 68% хотят голосовать за Собянина, 7% - за Кумин, а за остальных кандидатов — 3% и менее.

Явка, согласно прогнозу ВЦИОМ, составит 31,8%. Как рассказали «Ведомостям» источники, близкие к мэрии, власти надеются на выборах мэра Москвы явку в диапазоне от 32 до 40%. По словам одного из собеседников, пока выходит 25-37%, другой говорит, что, по предварительным подсчетам, явка составит 20%.

Опрос ВЦИОМ проводился с 28 по 30 августа среди 1800 совершеннолетних москвичей методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Оппозиционерам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и главе муниципалитета Красносельский Илье Яшину — не удалось пройти муниципальный фильтр.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» опубликовал секретную директиву ООН по Сирии

Ведомости
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Газета «Коммерсантъ» опубликовала секретную директиву ООН о работе в Сирии, ранее раскритикованную российскими властями. В документе указывается, что ООН будет готова содействовать реконструкции в стране только после того, как в Сирии произойдет «подлинный» и «всеобъемлющий» переход власти.

О том, что такой документ существует, стало известно 20 августа. О нем рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года распространил директиву, запрещающую входящим в организацию структурам участвовать в восстановлении Сирии.

Документ носит название «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Он имеет статус внутреннего документа секретариата ООН.

Из документа следует, что ООН «будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гуманитарной помощи в Сирию», «защищать весь комплекс долгосрочных решений для временно перемещенных лиц и беженцев во всей Сирии», но содействовать реконструкции организация намерена только после перехода власти.

Среди основных принципов, которыми ООН руководствуется при работе в Сирии, перечислены принцип нейтралитета, беспристрастности и независимости, а также принцип справедливости, равноправности. В директиве отмечается, что помощь ООН не должна оказываться сторонам, причастным к военным преступлениям или преступлениям против человечества.

По данным «Коммерсанта», автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост этой весной.

Политика
Новости

Песков рассказал о «жестких» переговорах Путина и Порошенко

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Президент России Владимир Путина на переговорах «нормандской четверки» в 2015 г. говорил с украинским коллегой Петром Порошенко жестко и доходчиво, но не использовал угрожающих формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились отрывки из книги бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который рассказал, что Путин на переговорах «нормандской четверки» в феврале 2015 г. угрожал Порошенко.

«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз. Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая. — Ред.) формулировка не использовалась», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата «РИА Новости»).

Мемуары Олланда под названием «Уроки власти» были изданы в апреле 2018 г. Фрагменты книги, в частности, опубликовало украинское издание Gordon.ua. Описывая переговоры «нормандской четверки», Олланд отметил, что Путин и Порошенко постоянно повышали голос друг на друга.

«Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки», — написал Олланд.

Переговоры глав России, Украины, Германии и Франции о достижении мира на востоке Украины проходили в Минске 12 февраля 2015 г. и длились почти 16 часов.

Эмоции мирных переговоров

Политика
Новости

Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Кобзона

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать театральный центр на Дубровке в честь Иосифа Кобзона. «Сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени театральному центру на Дубровке», — написал Собянин в Twitter.

Мэр напомнил, что Кобзон принимал участие в спасении заложников, которых боевики несколько дней удерживали в центре на Дубровке. По словам Собянина, артист поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте.

С 23 по 26 октября 2002 г. группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживала в здании театрального центра на Дубровке 912 заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост». Преступники требовали прекращения контртеррористической операции федеральных войск в Чечне. Российские спецслужбы 26 октября провели операцию по освобождению заложников. В результате теракта погибли 130 человек. Все боевики были уничтожены.

Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами, захватившими заложников на Дубровке. Как вспоминал певец в одном из интервью, как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье в Концертном зале имени Чайковского состоялась церемония прощания с артистом, в которой приняли участие около 6000 человек. После этого Кобзон был похоронен в иудейской части Востряковского кладбища.

Прощание с Иосифом Кобзоном

Финансы
Новости

Фонд Сбербанка инвестировал в стартап по борьбе с отмыванием денег

Ведомости
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Венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II инвестировал в израильскую компанию ThetaRay, специализирующуюся на предупреждении финансовых киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию Fort Ross Ventures, под управлением которой находится фонд.

ThetaRay работает над решениями, которые направлены на предотвращение различных финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество, а также на защиту компаний от кибератак, рассказал партнер Fort Ross Ventures Виктор Орловский. Он отметил, что это первая инвестиция фонда после его открытия.

Какую сумму вложил фонд Сбербанка в израильский стартап, не уточняется. ThetaRay недавно завершила привлечение финансирования, в ходе которого ей удалось получить инвестиции на сумму более $30 млн. Помимо SBT Venture Fund II в компанию вложились международная венчурная компания Jerusalem Venture Partners, американская корпорация General Electric, израильский Bank Hapoalim, израильская краудфандинговая платформа OurCrowd, американский Silicon Valley Bank.

Объем фонда SBT Venture Fund II составляет $200 млн. Он ориентирован на сферы финтеха, искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных сервисов, кибербезопасности и маркетплейсов. Сбербанк инвестировал в фонд менее половины средств, остальные средства привлечены от сторонних частных инвесторов.

Президент Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил, что банк уделяет большое внимание кибербезопасности. В июле он сообщил, что хакеры еще ни разу не смогли взломать системы Сбербанка. При этом Греф отметил, что клиенты банка защищены не так хорошо и в 3-4% случаев кибератак на них хакеры добиваются своей цели.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Проститься с Захарченко в Донецке пришли более 120 000 человек

Ведомости
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Более 120 000 человек пришли на церемонию прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко. Об этом сообщил журналистам представитель администрации ДНР.

Люди заполнили практически всю площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка, в котором проходила траурная церемония, передает «РИА Новости». Они несли цветы к гробу Захарченко и к месту его гибели — к кафе «Сепар», которое находится в одном квартале от театра.

На церемонии прощания присутствовали министр обороны ДНР Владимир Кононов и исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников. Также церемонию посетила делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии. В ее составе были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица.

Церемония прощания с Захарченко продлилась более четырех часов, передает Донецкое агентство новостей. По его данным, в траурном шествии приняли участие около 200 000 человек. Похоронят главу ДНР на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе столицы рядом с Арсеном Павловым (позывной «Моторола») и Михаилом Толстых (позывной «Гиви»), которые также погибли в результате терактов.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По мнению властей ДНР, убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Киев отвергает эти обвинения.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

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