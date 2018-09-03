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Макрон заявил о планах Путина «демонтировать ЕС»

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путин мечтает о разрушении ЕС. «Я уважаю Владимира Путина и являюсь одним из тех, кто считает, что мы вместе с Россией должны выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — заявил он в интервью шведскому телеканалу SVT.

Макрону пришлось отметить разницу между его собственной политикой и курсом Путина. Ведущая рассказала ему о том, что лидер ультраправой, призывающей к выходу из ЕС партии «Демократы Швеции» Йимми Окессон в эфире национальной радиостанции отказался отвечать на вопрос, кто как политик импонирует ему больше – Макрон или Путин. Французский президент в ответ заявил, что этот политик не знает, «в каком порядке должны идти ценности и политические интересы», если не видит разницы между уважающим права человека члене ЕС и не столь развитой в этом вопросе Россией, которая «не может быть образцом для шведов».

Президент Франции отметил, что Швеция, расположенная на северной границе Европы, входит в зону геополитического риска. Комментируя инициативу шведских демократов о «швексите», французский лидер отметил, что для него будущее непосредственно связано с системой европейских ценностей.

Ранее Макрон выступил с инициативой о выстраивании стратегического партнерства ЕС с Москвой в противовес американскому влиянию в Европе.