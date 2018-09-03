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Основатель ритейлера JD.com вернулся в Китай после задержания в США

Основатель и гендиректор китайской торговой онлайн-площадки JD.com, миллиардер Лю Цяндун вернулся в Китай после задержания в американском штате Миннесота по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщает агентство Reuters.

О задержании китайского бизнесмена 31 августа сообщила The Wall Street Journal. Издание уточняло, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны Лю Цяндуна. Позже местные власти сообщили, что он был отпущен на свободу, но расследование продолжается. WSJ поясняла, что, согласно законам Миннесоты, власти штата по истечении 36 часов должны предъявить подозреваемому официальные обвинения или отпустить его.

Пресс-служба JD.com заявила, что «отдельные пользователи сети Weibo распространяют ложные слухи о господине Лю Цяндуне». «Настоящим сообщаем: Лю Цяндун во время деловых мероприятий в США подвергся не соответствующим действительности обвинениям. В ходе расследования местная полиция не обнаружила каких-либо противоправных действий», - уточняла Financial Times со ссылкой на заявление компании.

JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Компания со штаб-квартирой в Пекине была основана Лю Цяндуном в 1998 г. Ее оборот за минувший год составил более 360 млрд юаней (около $55 млрд). Личное состояние Лю Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд (140-е место в списке богатейших миллиардеров мира).