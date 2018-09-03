Политика

Новости

Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд сегодня отказался отменить регистрацию на выборы мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина по иску соперника-коммуниста. «В удовлетворении исковых требований административного истца Кумина отказать», – постановил Мосгорсуд.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин просил суд отменить регистрацию Собянина и вынести частное определение в адрес Мосгоризбиркома в связи с нарушением порядка информирования граждан. Кумин настаивал, что Собянин использовал «преимущества должностного служебного положения», а именно использовал газеты «На Западе Москвы» и «Москва. Северо-Запад» для публикации агитационных материалов, не оплаченных из перевыборного фонда кандидата и размещенных до начала агитационного периода.

«Во всех средствах массовой информации, принадлежащих мэрии Москвы, префектурам и районным администрациям, содержится незаконная предвыборная агитация в пользу Сергея Семеновича Собянина», – сказал в суде представитель Кумина Мухамед Биджев. Его слова передал «Интерфакс». Ранее сам Кумин говорил, что считает несправедливой на порядок большую упоминаемость Собянина в СМИ по сравнению со всеми другими кандидатами.

Представители Собянина просили отказать в удовлетворении иска, поскольку использование мэром своего положения истцом доказано не было. «С моей точки зрения, очевидно, не представлено ни одного доказательства этому факту. Вам пытаются навязать мысль, что учредитель – это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты», – сказал в суде представитель Собянина Михаил Барщевский.

Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры также просили суд оставить иск Кумина без удовлетворения.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В бюллетене пять кандидатов: Сергей Собянин, Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия») и Михаил Балакин («Союз горожан»). Согласно опросу ВЦИОМа 28–30 августа, за Собянина готовы голосовать 68% людей, которые точно придут на выборы, за Кумина – 7%. ВЦИОМ прогнозирует явку в 31,8%.