Путин наградил предправления австрийской OMV орденом Дружбы

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Курс иранского риала упал до исторического минимума

Курс иранского риала к доллару на неофициальном рынке опустился до рекордного минимума – свыше 128 000 риалов за доллар. Об этом свидетельствуют данные сайта Bonbast, который агрегирует информацию о неофициальных курсах иранской валюты.

Если в начале года доллар можно было купить и продать менее чем за 43 000 риалов, то 3 сентября курс продажи достиг 129 000, а покупки – 127 700 риалов за доллар. Таким образом, с начала года риал подешевел к доллару в три раза.

Резкое падение курса риала в Иране спровоцировало в последние месяцы сильный спрос на доллары, писала газета The Wall Street Journal. Иранцы стремятся сохранить сбережения на фоне экономических проблем и американских санкций, поэтому в стране процветает черный валютный рынок.

В апреле правительство объявило нелегальной торговлю по курсам, которые сильно отличаются от официального. Из-за этого торговля валютой в основном ушла в подполье. Позже, в попытке увести бизнес с черного рынка, Тегеран смягчил ограничения на обмен валюты. В июле открылся новый вторичный валютный рынок для небольших импортеров и экспортеров, желающих торговать валютой по рыночным курсам. В августе власти отменили запрет на обмен валюты не по официальному курсу. Но некоторые ограничения остаются. Например, на количество долларов, которые можно выдавать клиентам.

В мае США объявили о выходе из международного соглашения по ядерной программе Ирана, а в августе Белый дом ввел против Тегерана санкции.

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