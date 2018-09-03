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Порошенко назвал дату уведомления России о прекращении договора о дружбе

Президент Украины Петр Порошенко намерен до 30 сентября уведомить Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 г. Договор не разрывается, а прекращает свое действие в связи с непродлением, поскольку «это (разрыв) сложная и длительная процедура», уточнил Порошенко на встрече с лидерами фракций Верховной рады Украины в понедельник.

По словам Порошенко, хотя непродление договора находится в компетенции президента Украины, но он проконсультируется с Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и Верховной радой. «Это не требует голосования в парламенте, но, безусловно, я бы хотел провести по этому поводу соответствующие консультации, чтобы учесть позицию, мнение парламента», – передал слова Порошенко ресурс 112.ua.

Подготовить пакет документов о непродлении договора МИД Украины поручил сам Порошенко. На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что документы готовы к формальному внесению в администрацию президента. «Я всегда говорил, что Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре», – отметил Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 г. президентами стран Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Договор вступил в силу 1 апреля 1999 г. и был автоматически продлен на 10 лет с 1 апреля 2009 г. Согласно договору, в отношениях стран закреплялся принцип стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 г. после присоединения Крыма Украина обвинила Россию в нарушении договора и в 2016 г. подготовила иск в международный суд. Замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко тогда говорил, что Украина не планирует разрывать договор, так как его наличие дает возможность вести суды с Россией.