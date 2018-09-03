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Порошенко предложил включить в Конституцию Украины заявления о стремлении в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную раду в ускоренном порядке рассмотреть предложенные им изменения в Конституцию страны, призванные закрепить «евроатлантический вектор» политики Украины, включая стремление в Евросоюз и НАТО. Об этом президент страны заявил на встрече с представителями фракций и групп парламента.

«Очень просил бы, чтобы эти проекты как можно скорее были рассмотрены, включены в повестку дня и направлены в Конституционный суд для того, чтобы сделать те движения, те изменения, которые произошли после Революции достоинства, необратимыми и не допустить реванша», – привел слова Порошенко его официальный сайт.

О внесении в Конституцию изменений Порошенко заявил во время парада в День независимости Украины 24 августа. Он сказал, что будет «настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО» и внесет документ еще до открытия осенней сессии Верховной рады 4 сентября. Уже в преамбуле Конституции будет зафиксирован цивилизационный выбор Украины и «ее место как члена европейской семьи» и курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, сказал Порошенко членам Рады.

Сегодня, 3 сентября, текст президентского законопроекта № 9037 о внесении изменений в Конституцию Украины появился на сайте парламента Украины.

Порошенко намерен включить в 85-ю статью Конституции (список полномочий Верховной рады) пункт «реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора». В статью 102 (президент Украины) вносится фраза о том, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО, а в статью 116 (функции кабинета министров) вписана реализация правительством стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

Помимо этого из переходных положений Конституции исключается норма о том, что «использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой». Речь идет о Черноморском флоте России, сказал сегодня Порошенко.