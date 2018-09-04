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РБК рассказал об основных задачах политуправления Минобороны

Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого объявили 30 июля, будут «организация военно-политической пропаганды», предупреждение экстремизма и наркомании, работа со СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения о новом управлениия. Подлинность проекта подтвердил изданию источник в министерстве.

Согласно проекту, «военно-политическая пропаганда» и агитация в Вооруженных силах станет одной из главных задач. ГВПУ будет заниматься разработкой учебных планов военно-политической подготовки для всех категорий личного состава от рядовых до высшего командования.

ГВПУ будет проводить информационно-разъяснительную работу по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав, следует из проекта. Также управления будет организовывать «военно-социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».

Кроме того, ГВПУ будет заниматься психологической работой с военнослужащими. В частности, отбором поступающих на военную службу и согласованием назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».

Политуправление будет контролировать работу ведомственных СМИ. Оно будет выделять субсидии телерадикомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Структура будет заниматься организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».

В задачи ГВПУ войдет поддержание дисциплины в армии. Оно должно будет, в частности, предупреждать «негативные социальные процессы», включая процессы «на межнациональной и межрелигиозной основе». Политуправление также будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» в Вооруженных силах и координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных.

В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу. пишет РБК. Издание направило запрос в Минобороны с с просьбой подтвердить подлинность документа.

Как пояснил РБК близкий к Минобороны источник, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу, первым шагом было создание «Юнармии». Устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной запрещено Конституцией, речь идет «о ценностях и традициях, существующих в российской армии веками, - в идее служения Отечеству», подчеркнул собеседник издания.