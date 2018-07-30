В Минобороны создано Главное военно-политическое управление

Генерал Андрей Картополов никогда ранее не занимался политработой Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Подписанным и опубликованным в понедельник указом президента Владимира Путина в Министерстве обороны вводится должность 11-го замминистра – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил. Другим подписанным в тот же день указом начальником этого управления назначен генерал-полковник Андрей Картополов, занимавший до этого должность командующего войсками Западного военного округа. В воскресенье Картополов, занимавший в 2016 г. должность командующего российской группировкой в Сирии, принимал вместе с президентом, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ адмиралом Владимиром Королевым Главный военно-морской парад в Петербурге.

Андрей Картополов окончил в 1985 г. Московское высшее общевойсковое командное училище, и вся его дальнейшая командная карьера связана с Сухопутными войсками. В 2014-2015 гг. он был начальником самого важного в структуре Генштаба Главного оперативного управления.

Новое управление создается на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС), которое возглавлял полковник Михаил Барышев, говорит человек в Минобороны. Оно является наследником Главного политического управления Советской армии (ГлавПУР), которое ведет свою родословную от Политического управления Красной армии, созданного в 1918 г. Однако в отличие от советских армейских политорганов и с учетом проведенной после распада СССР деполитизации Вооруженных сил (законом «О статусе военнослужащих» им не разрешено участвовать в работе объединений, имеющих политические цели) ГУРЛС занималось, как сообщается на сайте Минобороны, морально-психологическим обеспечением, государственно-патриотическим воспитанием и культурно-досуговой работой, а также работой по обеспечению прав верующих военнослужащих. Управление курирует военных психологов и социологов, а в составе подразделений (обычно от уровня батальона), частей и соединений имеются заместители командира по работе с личным составом, именуемые по привычке замполитами.

По словам двух собеседников в Минобороны, кроме задач, которыми занималось ГУРЛС, новый замминистра будет курировать работу с массовым молодежным движением «Юнармия» и другими общественными объединениями. Эта часть задач отойдет к нему от замминистра – статс-секретаря Николая Панкова, который в начале 2000-х гг. возглавлял Главное управление кадров и воспитательной работы, из которого затем был выделен ГУРЛС. При этом в состав нового управления на данном этапе не включаются департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, армейские СМИ, историки, организации культуры и другие структуры, которые входили в орбиту советского ГлавПУРа. Положение о новом управлении еще не готово, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в Минобороны. По словам еще одного человека, близкого к Минобороны, создание Главного военно-политического управления отчасти вызвано празднованием столетия политуправления Красной армии. При этом о воссоздании его полного аналога в современных условиях речи идти не может, хотя слово «политический» в названии может для многих звучать одиозно, признает он.

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева, сейчас вообще нет структуры, которая «занималась бы патриотической работой среди военнослужащих». «Нужно уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию. Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии – мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес», – пояснил сенатор.

В условиях, когда большая часть солдат и сержантов – контрактники, работой по их воспитанию и мотивации к службе должны заниматься профессионально подготовленные заместители командиров, поэтому создание нового управления оправданно, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но они не должны иметь, как в советское время, двойного подчинения командиру и политуправлению, нельзя также допускать в армию политические партии, уверен эксперт.