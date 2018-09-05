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Иран назвал условие выхода из ядерной сделки

Страны Европы должны до 4 ноября – даты возобновления санкций США против нефтяной отрасли – принять решительные меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. В противном случае дальнейшие усилия будут бесполезными, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Мы ясно заявили европейцам, что, если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая экспорт нефти и работу банковского сектора, мы выйдем из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]», – приводит иранское агентство Tasnim заявление Арагчи. По его словам, «если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл».

«До тех пор пока мы сможем продавать свою нефть, выход из СВПД будет не в наших интересах», – уточнил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая тормозит ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Иран заявил, что пока будет придерживаться соглашения, и международные наблюдатели подтвердили, что страна выполняет свое обещание.

В августе вступила в действие первая часть санкций США против Ирана – ограничения на продажу долларов Тегерану, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом страны. Санкции США, вступающие в действие 4 ноября, затрагивают основу экономики Ирана – нефтяной сектор. В начале июля директор отдела политического планирования госдепартамента Брайан Хук объявил, что США всерьез намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана.

Евросоюз заявил, что намерен защищать СВПД и европейские компании, которые затронет решение США. «Однако найти практические способы обхода санкций США оказалось непросто, что делает все менее убедительными попытки европейских партнеров удержать Иран в сделке», – отмечает Bloomberg.