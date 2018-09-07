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Трамп рассказал об одной из своих «лучших встреч» с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным «была одной из лучших». Это заявление, сделанное перед сторонниками в штате Монтана, транслировал телеканал CNN.

Речь идет о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Тогда президенты сначала около часа беседовали один на один в присутствии переводчиков, а затем продолжили переговоры в расширенном формате. «Они хотели, чтобы у меня был боксерский матч на этом этапе. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», - рассказал Трамп. По возвращении в Вашингтон он подвергся резкой критике за недостаточно жесткую позицию на переговорах. Впрочем, если бы Трамп повел себя жестко, его бы обвинили в излишней жесткости, предположил он.

После саммита в Хельсинки Трамп был готов пригласить Путина в Вашингтон в сентябре 2018 г. Вопрос прорабатывался на уровне экспертов, о чем сообщали официальные представители Белого дома. Однако через девять дней после встречи позиция администрации США изменилась. Трамп заявил, что приглашение переносится на начало 2019 г. и связал это с продолжающимся расследованием российского вмешательства в президентские выборы в 2016 г.

Еще через два дня стало известно, что председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США направил Трампу письмо с призывом решить вопрос о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». Месяц спустя они вступили в силу.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки