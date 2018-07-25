США отложили встречу Трампа с Путиным на 2019 год

Ранее в Вашингтоне сообщали о готовности пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года Pablo Martinez Monsivais / AP

Президент США Дональд Трамп намерен провести следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2019 г. после окончания «охоты на ведьм» – дела о «российском вмешательстве» в выборы в США. Об этом сегодня сообщил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "охота на ведьм" в связи с Россией, поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года [2019 г.]», – передала слова Болтона пресс-служба Белого дома.

С кем именно была достигнута договоренность, в официальном сообщении не уточняется.

Агентство Bloomberg пишет, что встреча Трампа с Путиным в 2019 г. позволит учесть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» и итоги промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 г.

После саммита президентов в Хельсинки 16 июля Белый дом был готов пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 г. «Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Стороны уже обсуждают этот вопрос», – написала в Twitter 19 июля представитель администрации США Сара Сандерс. Сам Трамп также писал, что рассчитывает на вторую встречу. Помощник президента России Юрий Ушаков тогда заявил, что Москва и Вашингтон пока не обсуждают этот вопрос.

«Изменение позиции (Белого дома) представляет собой резкий маневр президента, подвергшегося резкой критике республиканского большинства в Сенате после уютного саммита в Хельсинки на прошлой неделе», - замечает CNBC.