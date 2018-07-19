Политика

Новости

Трамп ждет следующей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп ждет второй встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы закрепить успех, достигнутый на саммите в Хельсинки 16 июля. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Саммит с Россией был большим успехом, кроме как у настоящих врагов народа – медиа фейковых новостей. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, на которой мы можем начать реализацию многого из того, что обсуждали, включая обуздание терроризма, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и не только. У этих проблем есть решения, одни – легкие, другие – трудные... но они все решаемы!» – написал Трамп.

Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва и Вашингтон пока не обсуждают возможность проведения новой встречи президентов России и США. «Пока не проговаривали этот вопрос даже», – сказал он журналистам.