Reuters узнал о планах Apple создать портал для взаимодействия с полицией

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Apple может создать онлайн-инструмент для запросов полиции о данных, касающихся устройств пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо вице-президента Apple Кейт Адамс сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу от 4 сентября. Предполагается, что онлайн-портал может быть запущен к концу 2018 г. В компании информацию не комментируют.
Сейчас Apple по запросам правоохранительных органов предоставляет некоторые данные пользователей, в том числе хранящиеся в онлайн-сервисе iCloud. Из письма следует, что в 2017 г. она ответила на 14 000 запросов, включая на 231 запрос по чрезвычайным ситуациям, которые в среднем удовлетворялись в течение 20 минут, вне зависимости от времени суток.
В письме отмечается, что Apple подготовила около 1000 сотрудников правоохранительных органов к работе с запросами о данных компании. Обучение ранее происходило в штаб-квартире Apple. Для более мелких подразделений полиции компания создаст онлайн-учебник и расширит команду тренеров.
В начале 2016 г. компания отказалась исполнить постановление суда с предписанием о взломе iPhone 5С Сайеда Фарука, который обвинялся в совершении теракта в Сан-Бернандино. Дело закончилось тем, что агенты ФБР заплатили за взлом хакерам, а Минюст отозвал иск.
Политика
Новости
Трамп рассказал об одной из своих «лучших встреч» с Путиным
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным «была одной из лучших». Это заявление, сделанное перед сторонниками в штате Монтана, транслировал телеканал CNN.
Речь идет о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля. Тогда президенты сначала около часа беседовали один на один в присутствии переводчиков, а затем продолжили переговоры в расширенном формате. «Они хотели, чтобы у меня был боксерский матч на этом этапе. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о стольких великих вещах», - рассказал Трамп. По возвращении в Вашингтон он подвергся резкой критике за недостаточно жесткую позицию на переговорах. Впрочем, если бы Трамп повел себя жестко, его бы обвинили в излишней жесткости, предположил он.
После саммита в Хельсинки Трамп был готов пригласить Путина в Вашингтон в сентябре 2018 г. Вопрос прорабатывался на уровне экспертов, о чем сообщали официальные представители Белого дома. Однако через девять дней после встречи позиция администрации США изменилась. Трамп заявил, что приглашение переносится на начало 2019 г. и связал это с продолжающимся расследованием российского вмешательства в президентские выборы в 2016 г.
Еще через два дня стало известно, что председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США направил Трампу письмо с призывом решить вопрос о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». Месяц спустя они вступили в силу.
Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Стремление нефтяников изменить параметры демпфирующего механизма в рамках налогового маневра поддержало Минэнерго. Ведомство разработало законопроект о снижении условных внутренних цен на топливо при расчете компенсаций компаниям от сдерживания цен на нефтепродукты внутри страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, поручение о разработке законопроекта дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в конце августа. Представитель Козака подтвердил факт поручения.
В законе о налоговом маневре зафиксировано, что компании будут получать из бюджета половину, а в 2019 г. — 60% разницы между экспортной ценой и условной внутренней ценой. Внутренняя цена составляет 56 000 руб. на тонну для бензина и 50 000 руб. для дизтоплива. Экспортная цена должна рассчитываться, исходя из котировок в Роттердаме минус фрахт от портов северо-западной России плюс акциз и НДС. Механизм будет работать до тех пор, пока реальная оптовая цена топлива не отклоняется больше чем на 10% от условной внутренней цены.
Нефтяники настаивают на снижении условной внутренней цены до 50 400 руб. за тонну бензина и до 45 000 по дизтопливу. Это связано с тем, что сейчас оптовая партия бензина АИ-92 стоит около 48 000 руб. за тонну. А поскольку реальная цена не попадает в коридор 10% от 56 000 руб., компании будут заинтересованы в повышении цен для получения субсидий. Сергей Ежов из Vygon Consulting подсчитал, что снижение отсечки условной внутренней цены на 5000 руб. поднимет бюджетные компенсации компаниям примерно на 200 млрд руб. в год.
Минфин выступает категорически против инициативы нефтяников. «Полагаем, что затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены с нефтекомпаниями, особенно в условиях аномально высоких показателей их доходности в 2018 г.»,— заявил представитель ведомства.
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Основатель аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт подал иск к производителю электромобилей Tesla и гендиректору компании Илону Маску из-за его планов вывести Tesla с биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск.
В августе Маск, являющийся крупнейшим акционером Tesla (владеет 22%), написал, что предложил инвесторам выкуп акций по $420 за бумагу (с премией в 20%). Он тогда заверил, что для завершения сделки осталось провести голосование акционеров, а «финансирование обеспечено». Акции Tesla после этого подорожали на 11%. Однако, позже члены совета директоров Tesla рассказали, что Маск предлагал им сделать компанию непубличной. Через несколько дней Маск отказался от идеи сделать компанию непубличной.
По словам Лефта, публикация Маском ложной и вводящей в заблуждение информации негативно сказалась инвесторах, играющих на понижение. Лефт уверен, что поведение Маска в Twitter нарушает федеральные законы о ценных бумагах. «Ответчик Маск искусственно манипулировал стоимостью ценных бумаг Tesla, публикуя объективно ложные твиты, чтобы лишить прибыли инвесторов, играющих на понижение», – заявил Лефт.
«В последующие дни стала проявляться правда относительно якобы «безопасного» финансирования, необходимого для осуществления сделки по выкупу акций, обнажая мошенническую схему», - уверен он.
В августе акционеры Tesla обратились в суд Сан-Франциско с аналогичной жалобой на Маска. По их мнению, в твитах Маска содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании, в результате чего некоторые акционеры понесли убытки. Незадолго до этого твитами Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор намерен проверить, насколько правдивыми были заявления гендиректора Tesla.
Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3
twitter.com/elonmusk
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
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twitter.com/elonmusk
Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
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Tesla
Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
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К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
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Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)
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Минфин хочет избавить ювелиров от обязанности клеймить серебряные изделия, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «РИА Новости». «Госконтроль за драгоценными металлами и камнями связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дешево, что с таким же успехом можно контролировать никель, например», — сказал он в рамках Московского финансового форума.
По его словам, министерство готовит поправки, чтобы либо полностью отменить государственный надзор за серебряными изделиями, либо отменить его для изделий весом до 100 грамм. При этом Моисеев добавил, что серебряные слитки «должны оставаться под контролем».
Он отметил, что в России и так нет государственного контроля за небольшими серебряными изделиями (весом меньше 3 граммов). Однако, потребители все равно требуют наличия клейма, поэтому производителям приходится его делать.
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British Airways расследует кражу персональных данных и данных кредитных карт своих клиентов, говорится в сообщении авиационного холдинга International Airlines Group, в состав которого входит британский авиаперевозчик.
По данным компании, с 21 августа по 5 сентября платежные данные клиентов, совершающих заказы на официальном сайте авиакомпании ba.com и через приложение, «были скомпрометированы». В компании заверили, что паспортные данные, а также данные о поездках, похищены не были.
Как сообщил Bloomberg представитель авиакомпании, утечка данных могла затронуть около 380 000 клиентов British Airways. Авиаперевозчик посоветовал всем клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, обратиться в банки и следовать их рекомендациям.
«Мы приносим извинения за сбой, вызванный этой преступной деятельностью. Мы очень серьезно относимся к защите данных наших клиентов», – заявил главный исполнительный директор авиапревозчика Алекс Круц.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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На рабочей встрече группы в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) компании представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб., сообщил помощник президента России Андрей Белоусов. «Это не означает, что все эти проекты пройдут фильтр, и все будут поддержаны в рамках тех процедур, о которых мы говорим, но тем не менее это факт. И этот мультипликатор – 6 трлн за 500 млрд [руб.] – по-моему, неплохой», – приводит его слова ТАСС.
Белоусов добавил, что работа по отбору проектов будет продолжаться несколько недель, «какой-то портфель» проектов должен быть готов к середине октября. Он уточнил, что правительство рассматривает «не льготы, а меры поддержки бизнеса».
Говоря об основных критериях отбора проектов, он в частности привел в пример цифровизацию, внедрение новых технологий, доступность технологий. «И второе - это крупномасштабные проекты, которые дают вклад в задачу повышения доли инвестиций с 21% до 25%», – сказал он.
Наиболее приоритетные проекты соберут в комплексном плане развития инфраструктуры: такие проекты, как БАМ-Транссиб, увеличение контейнерных перевозок, развитие мощностей по перевалке грузов в портах, стратегические автодороги. «Эти проекты, скорее всего, будут предложены бизнесу для того, чтобы бизнесу было выгодно», – уточнил Белоусов.
Белоусов в июле предложил изъять у 14 компаний часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. Идея не понравилась ни чиновникам, ни бизнесу. В августе менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и с вице-премьером Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты.
В рабочей группе по отбору и оценке этих проектов предполагается собрать 35 человек. Помимо представителей компаний из списка Белоусова в нее могут войти представители «Ростеха», «Россетей», РЖД, «Ростелекома», «Роснано», Polymetal, «Уралхима», Трубной металлургической компании и заинтересованных министерств и ведомств. Как стало известно «Ведомостям», Белоусов предложил участникам национальной программы «Цифровая экономика» выбрать из нее проекты для инвестирования компаниями, у которых хотели изъять часть «сверхдоходов».
Политика
Новости
В Ростове возобновили дело против бизнесмена из «списка Титова»
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Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщилРБК представитель Титова Дмитрий Григориади.
Он рассказал, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади.
Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.
Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил «Интерфаксу», что возобновление уголовно дела против Каковкина продиктовано необходимостью соблюсти законность. «Прокуратура действует строго в соответствии с тем, что мы заявляли ранее. Все вернувшиеся в Россию бизнесмены из так называемого «лондонского списка» находятся на свободе. Вместе с тем по возбужденным в отношении них уголовным делам продолжаются необходимые действия», - подчеркнул он.
3 февраля Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за заведенных на них дел. На встречу пришли около 40 человек, бизнес-омбудсмен предложил им вернуться в Россию. Список желающих вернуться, в котором оказался и Каковкин, был передан в Кремль. Каковкин оказался первым фигурантом списка, который вернулся в Россию. Это произошло 23 февраля.
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Панамская компания Ledaro Investments S.A. подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт» - Ulmart Holding Limited (UHL). Об этом сообщилРБК источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта».
Ledaro - компания председателя совета директоров и основного владельца «Петербургского нефтяного терминала» Михаила Скигина. Он подтвердил РБК подачу иска.
В ноябре 2016 г. компания Скигина выдала «Юлмарту» кредит в $35 млн и в 2017 г. подала в суд из-за неплатежа по нему. Лондонский третейский суд постановил вернуть долг. Скигин не торопился взыскивать его, поскольку ожидал урегулирования корпоративного конфликта между акционерами «Юлмарта», который длится с начала 2016 г.: Дмитрий Костыгин и Август Мейер (владеют 31,6 и 29,9% UHL соответственно) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как развивать бизнес.
Как рассказал Скигин, ждать урегулирования ему надоело и он хочет взыскать долг сейчас. По его словам, у него была возможность выкупить долю в UHL, однако в настоящее время этот вариант превратился из рабочего в практически нереальный, так как будущее ритейлера остается неясным, а при ликвидации «есть шанс хоть что-то получить». Представители акционеров UHL с обеих сторон отказались от комментариев.
В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд поместил совладельца «Юлмарта» Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил деньги, и Костыгин распорядился ими по своему усмотрению, утверждает СКР. Защита предпринимателя заявляла, что он непричастен ни к получению кредита, ни к хищению. В феврале суд отказался продлить домашний арест Костыгина.
Финансы
Новости
Костин попросил ЦБ смягчить требования по «Базелю III»
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Президент ВТБ Андрей Костин попросил Центробанк смягчить требования к капиталу банков по «Базелю III» в условиях санкционного давления. «Конечно, надо укреплять капитальную базу, но сегодня, когда российские банки, из десяти пять крупнейших государственных, не имеют доступ на финансовые рынки капитала из-за санкций, мне кажется, нужно скорректировать это в той мере, в которой это возможно сегодня», – заявил Костин на Московском финансовом форуме (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, альтернативой будет сокращение вложений банков в экономику.
«Базель III» предусматривает, что 10 крупнейших российских банков должны создать капитал на 3 процентных пункта (п. п.) выше, чем любой другой банк. «Цена вопроса для банка ВТБ за 2017-й, 2018-й, и еще предстоит 2019 г. – 450 млрд руб. капитала, – оценил Костин. – Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику России».
«Мне кажется, надо переосмыслить наши международные обязательства, насколько они нам выгодны, насколько они соответствуют нам и насколько это нормально, когда мы приезжаем на "двадцатку" и начинаем обсуждать вопрос сотрудничества в финансовой сфере, а с другой стороны – на нас танком едут, а мы навстречу с газонокосилкой идем. Мне кажется, это не совсем верно», – заключил банкир. Руководитель ВТБ заявил, что «апрельские санкции в отношении наших братьев – крупных бизнесменов, показали, что это уже не ограничение деятельности, это удушение российских корпораций».
Костин ранее уже жаловался на жесткость стандартов Базельского комитета. В мае 2018 г. он говорил, что повышение надбавок к достаточности капитала банков потребует от ВТБ дополнительного капитала на 140 млрд руб. По его оценкам, это эквивалентно невыдаче 1,213 трлн руб. кредитов.
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал Костина, указав, что правительству вместе с ЦБ нужно серьезно обдумать подход к исполнению «Базеля III». Экономике нужны кредиты и инвестиции, «а если мы сами себя будем зажимать, откуда мы получим внутреннего инвестора», отметил Силуанов. «Наоборот, нам нужно ослаблять регуляторные путы, которые есть, ослаблять регуляторику по всем позициям. Думаю, здесь уж точно не надо так слепо выполнять, быть отличником при выполнении требований «Базеля», – подчеркнул он. По его словам, целый ряд стран, в том числе развитых, выполняют далеко не все нормы.
Позже на пресс-конференции Силуанов добавил, что понимает и логику ЦБ, который вводит повышенные требования к системообразующим банкам, поскольку они должны быть лучше защищены. «Вопрос – как обеспечить эту защищенность, какими инструментами и следует ли эту защищенность обеспечить отвлечением капитала в таких банках. Это тема для дискуссий с руководством Центрального банка», – заключил Силуанов.
ЦБ с 2016 г. согласно требованиям «Базеля III» ввел для всех банков надбавку для поддержания достаточности капитала (ежегодно повышается на 0,625 п. п. до достижения 2,5% с 2019 г.) и надбавку за системную значимость (увеличивается до достижения 1% к началу 2019 г.). С 2018 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляет 1,875%, надбавка за системную значимость – 0,65% (применяется для 11 системно значимых банков).
10 крупнейших банков континентальной Европы
Андрей Гордеев / Ведомости
26 февраля Сбербанк стал самым дорогим банком континентальной Европы. Его капитализация превысила во время торгов 91,7 млрд евро
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Mark Lennihan / AP
Таким образом, он обогнал испанский Banco Santander – его капитализация 91,48 млрд евро
2/10
Jacques Brinon / AP
Банк BNP Paribas (Франция). Капитализация – 80,98 млрд евро
3/10
Peter Dejong / AP
ING Groep (Нидерланды). Капитализация – 57,31 млрд евро
4/10
Luca Bruno / AP
Банк Intesa Sanpaolo (Италия). Капитализация – 51,92 млрд евро
5/10
Juan Medina / Reuters
Банк BBVA (Испания). Капитализация – 46,12 млрд евро
6/10
Simon Newman / Reuters
Банк Credit Agricole (Франция). Капитализация – 39,90 млрд евро
7/10
Ints Kalnins / Reuters
Банк Nordea Bank (Швеция). Капитализация – 38,17 млрд евро
8/10
Antonio Calanni / AP
Банк UniCredit (Италия). Капитализация – 38,16 млрд евро
9/10
Lionel Cironneau / AP
Банк Societe Generale (Франция). Капитализация – 37,70 млрд евро
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«Мегафон» отправил заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу на аннулирование листинга и допуска к торгам его глобальных депозитарных расписок. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.
Решение о делистинге совет директоров одобрил на заседании 15 июля этого года. На нем было определено, что сохранение статуса публичной компании не является стратегическим приоритетом.
Одновременно компания объявила о завершении обратного выкупа 128,95 млн акций и глобальных депозитарных расписок «Мегафона». По его итогам MICL (дочка «Мегафона») приобрела 57,02 млн акций и 58,3 GDR, что в совокупности составляет 18,6% капитала компании. Доля MICL в «Мегафоне» увеличилась с 3,92 до 22,52%. Доля акций и GDR, принадлежащих акционерам компании, кроме MICL, USM Holdings и группы Газпромбанка, снизилась с 20,8 до 2,2%.
Экономика
Новости
Набиуллина исключила негативное влияние политики ЦБ на экономический рост
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Политика инфляционного таргетирования не сказывается на росте экономики России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне.
«Наша политика обеспечения низких темпов инфляции стабилизирует рынок и укрепляет уверенность в завтрашнем дне населения и бизнеса, – сказала Набиуллина (цитаты по "Интерфаксу"). – Такой положительный внешний эффект компенсирует негативное воздействие жесткости. Это дает нам основания полагать, что коэффициент издержек антиинфляционной политики для экономического роста в России был близок к нулю».
Она отметила, что сегодняшний годовой рост ВВП на 1,5-2% является максимальным в условиях действующих структурных ограничений российской экономики. «Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей. Она не может увеличить потенциал роста», – заметила Набиуллина.
Председатель ЦБ отметила, что структурная политика экономических властей должна обеспечивать диверсификацию экономики и повышение производительности труда, а также решать проблемы, связанные со старением населения. Она обратила внимание, что решение правительства повысить НДС создает проинфляционные риски. «Поэтому наша денежно-кредитная политика должна будет реагировать, сохранять необходимый уровень жесткости», – подчеркнула Набиуллина.
Во вторник Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ставки. Оснований снижать не много, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.