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Reuters узнал о планах Apple создать портал для взаимодействия с полицией

Apple может создать онлайн-инструмент для запросов полиции о данных, касающихся устройств пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо вице-президента Apple Кейт Адамс сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу от 4 сентября. Предполагается, что онлайн-портал может быть запущен к концу 2018 г. В компании информацию не комментируют.

Сейчас Apple по запросам правоохранительных органов предоставляет некоторые данные пользователей, в том числе хранящиеся в онлайн-сервисе iCloud. Из письма следует, что в 2017 г. она ответила на 14 000 запросов, включая на 231 запрос по чрезвычайным ситуациям, которые в среднем удовлетворялись в течение 20 минут, вне зависимости от времени суток.

В письме отмечается, что Apple подготовила около 1000 сотрудников правоохранительных органов к работе с запросами о данных компании. Обучение ранее происходило в штаб-квартире Apple. Для более мелких подразделений полиции компания создаст онлайн-учебник и расширит команду тренеров.

В начале 2016 г. компания отказалась исполнить постановление суда с предписанием о взломе iPhone 5С Сайеда Фарука, который обвинялся в совершении теракта в Сан-Бернандино. Дело закончилось тем, что агенты ФБР заплатили за взлом хакерам, а Минюст отозвал иск.