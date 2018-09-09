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Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса бюллетеней на участке в Москве

В Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы поступило фальсифицированное видео о вбросе на одном из столичных избирательных участков, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

На видео показано, как якобы председатель участковой избирательной комиссии вбрасывет в урну бюллетени на участке № 2342. «Мы вывели на экран этот участок, и там видно, что это не участок 2342: другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр», – отметил Венедиктов.

«Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», – заключил Венедиктов.

Он добавил, что кандидаты в мэры Москвы не направили своих наблюдателей на три столичных избирательных участка, где присутствуют лишь по одному наблюдателю от Общественной палаты. «Кандидаты и партии переложили на плечи Общественной палаты наблюдение. Это безобразие, мы будем об этом говорить с кандидатами», – подчеркнул Венедиктов.

Явка на выборах мэра Москвы к 10.00 составила 2,61%. На загородных избирательных участках к этому моменту проголосовали 6,76% избирателей.

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