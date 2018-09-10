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В центре Москвы задержали участников бессрочной акции протеста

Полицейские задержали шестерых человек, участвующих в бессрочной акции протеста около памятника писателю Александру Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на корреспондента.

По данным издания, акцию объявили ранее в понедельник более 10 человек. Они назвали власть неэффективной, потребовали роспуска Роскомнадзора, а также выступили против пенсионной реформы и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По данным «Дождя», участники акции заявили, что решили продолжить протест против пенсионной реформы, который организовал оппозиционер Алексей Навальный и который прошел 9 сентября.

Задержанных везут в ОВД «Тверское». Помимо шестерых участников акции среди задержанных оказался корреспондент «Сота.Vision» Денис Стяжкин. По информации «ОВД-инфо», полицейские, проверив документы, его уже отпустили.

Как пишет «Новая газета», у памятника Твардовскому остались еще девять человек, некоторые подошли во время задержания.

«Дождь» сообщает, что после задержаний к памятнику вернулись несколько человек, которые успели уйти от полицейских, и к ним присоединились новые протестующие. Всего у памятника, по данным корреспондента телеканала, остались восемь человек.